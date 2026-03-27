27 de marzo de 2026
CON AUMENTO
Cuando empieza el cronograma de pagos para estatales, docentes, judiciales y médicos
El Gobierno bonaerense informó el calendario de haberes para los trabajadores de la administración pública. Los pagos comenzarán el 31 de marzo y se extenderán hasta el 9 de abril, según el organismo.
El Gobierno de la provincia de Buenos Aires dio a conocer el cronograma de pagos de los salarios correspondientes a los trabajadores de la administración pública bonaerense. Según el esquema oficial, los haberes comenzarán a abonarse el 31 de marzo y el calendario se extenderá hasta el 9 de abril, de acuerdo con la repartición en la que se desempeñe cada empleado.
En tanto, el Instituto de Previsión Social (IPS) abonará sus prestaciones de acuerdo con el cronograma propio del organismo.
El primer día de pagos será el 31 de marzo, cuando percibirán sus haberes los trabajadores de la Dirección de Vialidad, el Organismo de Control de Energía Eléctrica de la Provincia de Buenos Aires (OCEBA) y el Instituto de la Vivienda.
El 1 de abril será el turno del Ministerio de Seguridad, el Servicio Penitenciario Bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, el Patronato de Liberados, el Instituto Provincial de Lotería y Casino y el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
El cronograma continuará el 6 de abril con el pago para los trabajadores del Ministerio de Salud y de la Caja de Policía.
El 7 de abril cobrarán empleados de una amplia lista de organismos de la administración pública provincial. Entre ellos se encuentran Fiscalía de Estado, Junta Electoral, Tribunal de Cuentas, Asesoría General de Gobierno, Secretaría General, Coordinación General Unidad Gobernador, Ministerio de las Mujeres y Diversidad, Ministerio de Economía, Contaduría General de la Provincia y Tesorería General de la Provincia.
También percibirán sus haberes ese día trabajadores del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, el Fondo Provincial de Puertos, el Ministerio de Desarrollo Agrario, el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, el Consejo de la Magistratura, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Trabajo, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Comunicación Pública.
El mismo 7 de abril cobrarán además quienes se desempeñan en la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA), la Autoridad del Agua, la Comisión de Investigaciones Científicas (CIC), la Comisión por la Memoria, el Comité de Cuenca del Río Reconquista (COMIREC), la Corporación de Fomento del Valle Bonaerense del Río Colorado (CORFO), el Ente Administrador Astilleros Río Santiago y el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana (OPISU).
La nómina incluye además al Poder Legislativo, la Universidad Provincial del Sudoeste (UPSO), la Universidad Provincial de Ezeiza, la Jefatura de Asesores del Gobernador, el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, el Ministerio de Transporte, el Instituto Universitario Policial Provincial Comisario General Honoris Causa Juan Vucetich y el Instituto Provincial de Asociativismo y Cooperativismo.
El cronograma continuará el 8 de abril con el pago al personal del Poder Judicial. Finalmente, el 9 de abril cobrarán los trabajadores de la Dirección General de Cultura y Educación y de DiPrEGeP, que incluye a docentes y personal del sistema educativo bonaerense.
De esta manera, el calendario de pagos abarca a empleados estatales de la administración central, personal de salud, trabajadores judiciales, fuerzas de seguridad y docentes de toda la provincia de Buenos Aires.