Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de marzo de 2026 CON AUMENTO

Cuando empieza el cronograma de pagos para estatales, docentes, judiciales y médicos

El Gobierno bonaerense informó el calendario de haberes para los trabajadores de la administración pública. Los pagos comenzarán el 31 de marzo y se extenderán hasta el 9 de abril, según el organismo.

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