Volver | La Tecla Municipios 27 de marzo de 2026 REVES

Bono sin fondos: el Tribunal de Cuentas ordenó a ediles nicoleños devolver un “reconocimiento”

El Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires sancionó al municipio de San Nicolás por pagar bonos a concejales en 2024. La medida fue considerada ilegal y ahora Santiago Passaglia y otros funcionarios deberán responder con su patrimonio.

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