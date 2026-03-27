27 de marzo de 2026
AL HUESO
La oposición acusa a Kicillof de "hacer política" en plena crisis
Desde La Libertad Avanza cuestionaron a Axel Kicillof por reunir intendentes para criticar a Javier Milei y evitar discutir la gestión provincial y el uso de recursos. En ese marco, los libertarios insistieron en que “no faltan recursos, falta gestión”.
La convocatoria del gobernador Axel Kicillof a intendentes bonaerenses para analizar el impacto de las políticas económicas nacionales desató una fuerte reacción opositora, que salió a cuestionar tanto el contenido como el sentido político del encuentro realizado en La Plata.
Desde La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, el rechazo fue inmediato. El espacio libertario acusó al mandatario de utilizar la reunión como una plataforma para “hacer oposición desde el Estado”, en lugar de avanzar en soluciones concretas a los problemas estructurales del territorio bonaerense.
El encuentro, que tuvo lugar en la sede de la Gobernación, fue presentado por la administración provincial como una instancia de intercambio para informar a los jefes comunales sobre las consecuencias de las medidas adoptadas por el gobierno nacional. Sin embargo, para la oposición, se trató de una escenificación política con eje en la confrontación con la Casa Rosada.
En ese sentido, los dirigentes libertarios apuntaron directamente contra el enfoque del discurso de Kicillof, al considerar que volvió a centrar su intervención en cuestionar la gestión de Javier Milei. Según plantearon, el gobernador insistió con la idea de una quita de recursos por 22 billones de pesos, lo que fue interpretado como parte de una estrategia de victimización.
“El problema es que no asumen sus responsabilidades”, señalaron desde el espacio que a nivel nacional conduce Karina Milei. En esa línea, cuestionaron que el oficialismo provincial evite discutir su propio esquema de gastos, la presión impositiva y la falta de reformas estructurales.
Uno de los ejes más duros de la crítica se centró en el presupuesto bonaerense. Desde La Libertad Avanza remarcaron que el Presupuesto con Perspectiva de Género 2026 prevé una asignación de 1,79 billones de pesos, equivalente al 4,2% del total, lo que, a su entender, evidencia una mala priorización de recursos en un contexto de crisis.
El presidente del espacio en la provincia, Sebastián Pareja, reforzó ese diagnóstico al señalar que “la Provincia necesita orden, austeridad, eficiencia y un rumbo claro”. Además, planteó que gobernar implica hacerse cargo de los problemas estructurales que Buenos Aires arrastra desde hace años.
Pareja también apuntó contra áreas sensibles de la gestión provincial, al sostener que el Gobierno no da respuestas en temas como el funcionamiento de IOMA o lo que definió como un “desastre administrativo”. En ese marco, insistió en que “no faltan recursos, falta gestión”.
El cruce evidencia la creciente tensión política entre la administración bonaerense y el oficialismo nacional, pero también expone un frente de cuestionamientos más amplio que incluye a dirigentes territoriales que demandan soluciones concretas por fuera de la disputa discursiva.
En este contexto, la reunión de Kicillof con intendentes, lejos de cerrar filas, reavivó el debate sobre el rol de la Provincia frente a la crisis económica. Mientras el Gobierno bonaerense insiste en señalar el impacto de las políticas nacionales, la oposición redobla la presión para que asuma responsabilidades propias y avance en reformas de fondo.