Volver | La Tecla Buenos Aires 27 de marzo de 2026 AL HUESO

La oposición acusa a Kicillof de "hacer política" en plena crisis

Desde La Libertad Avanza cuestionaron a Axel Kicillof por reunir intendentes para criticar a Javier Milei y evitar discutir la gestión provincial y el uso de recursos. En ese marco, los libertarios insistieron en que “no faltan recursos, falta gestión”.

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