La Selección convirtió Ezeiza en pasarela

Ezeiza se convirtió en una verdadera pasarela: uno a uno, los futbolistas de la Selección Argentina fueron llegando al predio de la AFA para iniciar la preparación de los dos amistosos que se disputarán en la Bombonera. Y aunque el foco deportivo está puesto en los ensayos de cara al Mundial 2026, lo que más dio que hablar fue el estilo con el que se presentaron.



Lionel Messi fue uno de los primeros en aparecer. El capitán llegó desde Miami con un saco sport negro, pantalón holgado y zapatillas blancas que combinaban perfecto con su remera. Sobrio y elegante, como siempre. Minutos después empezaron a llegar los que venían de Europa.



El que más ruido generó fue Julián Álvarez. El delantero del Manchester City optó por una chomba oversize con los colores de la Selección y las tres estrellas bordadas en el pecho. “Sin dudas, Julián entendió el código de vestimenta”, comentaron en las redes, donde la prenda ya se convirtió en tendencia. Muchos pidieron hasta la marca exacta.



Pero no fue el único que se robó las miradas. Nicolás Otamendi apareció con un saco cruzado gris, pantalón negro, cartera y anteojos de sol que le dieron un aire de total modernidad.



Leandro Paredes también sumó a la tendencia con un blazer verde oscuro arremangado sobre una remera negra de cuello amplio y un bolso Louis Vuitton. Nahuel Molina optó por un total black con zapatillas contrastantes, mientras que Juan Musso lució un buzo blanco amplio y gafas de sol. Valentín Barco y Joaquín Panichelli, recién llegados desde Francia, coincidieron en looks oscuros y elegantes.



Otros que no pasaron inadvertidos fueron Franco Mastantuono (con campera de cuero negra), Giuliano Simeone (remera blanca y gorra), Gerónimo Rulli (sonriente con sus maletas) y Marcos Acuña (botines en mano). Claudio Tapia recibió a cada uno con un abrazo y mates, mientras las cámaras de la AFA captaban cada detalle.



En menos de una hora, las fotos y videos publicados por la cuenta oficial de la Selección y de la AFA ya acumulaban cientos de miles de interacciones.

