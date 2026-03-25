La Junta Electoral bonaerense habilitó la consulta del registro de electores extranjeros
Desde el 25 de marzo y hasta el 1 de diciembre de 2026, los residentes extranjeros podrán verificar sus datos en el padrón especial a través del sitio web del organismo. Además, podrán solicitar correcciones en caso de errores.
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La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires resolvió habilitar un período extraordinario de consulta del Registro Especial de Electores Extranjeros, con el objetivo de actualizar y depurar la base de datos de residentes extranjeros habilitados para votar en los municipios bonaerenses.
La medida establece que, a partir del 25 de marzo y hasta el 1 de diciembre de 2026, los interesados podrán acceder al registro a través del sitio web oficial del organismo (www.juntaelectoral.gba.gov.ar) para verificar sus datos personales y, en caso de detectar errores, solicitar su corrección o actualización.
Entre la información disponible para consulta figuran el apellido y nombre, el Documento Nacional de Identidad, la fecha del último ejemplar del DNI, la localidad y el distrito electoral, así como el tipo de residencia. Cualquier modificación deberá ser respaldada con documentación que justifique el reclamo.
Según la resolución firmada por la presidenta de la Junta Electoral, Hilda Kogan, junto a los vocales Eduardo Raúl Delbés, Gustavo Juan De Santis, Francisco Agustín Hankovits y Federico Gastón Thea, el procedimiento busca garantizar la vigencia y precisión del registro de votantes extranjeros.
La Junta también solicitó la colaboración del Ministerio de Gobierno, del Registro Provincial de las Personas y de la Defensoría del Pueblo de la provincia para difundir la apertura de la consulta y facilitar la actualización de datos.
El organismo indicó que el acceso a la información será individual para preservar la confidencialidad de los datos personales. Además, las modificaciones que surjan durante el proceso serán comunicadas al Registro Provincial de las Personas para mantener la información actualizada.
La resolución será publicada durante tres días en el Boletín Oficial y también estará disponible en la página institucional de la Junta Electoral bonaerense.