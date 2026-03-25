Volver | La Tecla Buenos Aires 25 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Agustín Neme y los primeros cien días del interinato marplatense

Estos meses de Neme al frente del municipio muestran una gestión con luces y sombras. El pacto de gobernabilidad está en tensión, mientras la oposición dispara munición gruesa.

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