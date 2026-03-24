Volver | La Tecla Buenos Aires 24 de marzo de 2026 A MEDIO SIGLO DEL GOLPE

Kicillof, con un apoyo explícito a CFK: “Volvemos a tener presos políticos”

El gobernador bonaerense denunció la “política de persecución” del gobierno libertario y dijo que a Milei “le queda poco”, pero eso “depende de que hagamos lo que tenemos que hacer”.

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