24 de marzo de 2026
A MEDIO SIGLO DEL GOLPE
Kicillof, con un apoyo explícito a CFK: “Volvemos a tener presos políticos”
El gobernador bonaerense denunció la “política de persecución” del gobierno libertario y dijo que a Milei “le queda poco”, pero eso “depende de que hagamos lo que tenemos que hacer”.
“En Argentina hoy, después de todo lo que pasó, volvemos a tener presos políticos.” Así definió hoy el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, la situación que atraviesa el país, y se refirió explícitamente a la condena que pesa sobre la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que cumple una pena de prisión domiciliaria.
“De nuevo decimos: Basta de persecución, Cristina inocente”, dijo Kicillof durante un discurso que pronunció frente a una multitud, en el acto recordatorio por el 50º aniversario del golpe de Estado que dio inicio a la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983.
“Los compañeros y compañeras que luchan son perseguidos. Esa es la historia del peronismo”, dijo el mandatario bonaerense, y llamó a luchar contra la “política de persecución” del gobierno libertario.
Pero también le dio a su discurso un tinte electoralista, en línea con las movidas que vien realizando para proyectarse como candidato a presidente en 2027, a través de la consolidación de su agrupación, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
“Estas Madres, con su ejemplo, con su lucha, nos explican todo el tiempo que lo que tenemos que hacer también es luchar para adelante y para nuestro futuro, ir a buscarlo”, dijo.
“El futuro no es de Milei. El futuro es del pueblo argentino”, definió Kicillof. “Contamos con ustedes. Cuenten con nosotros. Le queda poco a Milei, pero depende de que hagamos lo que tenemos que hacer”, enfatizó.