24 de marzo de 2026
ALIVIO
La abogada argentina juzgada en Brasil podrá volver al país
La Justicia brasileña le impuso a la joven una pena de dos años, pero no irá a prisión, sino que tendrá que pagar una multa y hacer tareas comunitarias.
La joven abogada argentina Agostina Páez, acusada de haber hecho gestos racistas en Brasil,
donde esa práctica está penada con fuertes sanciones, podrá volver a la Argentina y no quedará presa, ya que la sentencia consiste en realizar tareas comunitarias en su país.
El juez brasileño Guilherme Schilling Pollo Duarte decidió que a nuestra connacional, acusada de “injuria racial”, le corresponderá una pena de al menos dos años, pero no de prisión efectiva. El magistrado, titular del Tribunal Penal 37, tomó su decisión tras la primera audiencia de instrucción del caso, que en el país hermano suele ser la más importante y muchas veces definir la sentencia.
Páez enfrentaba una pena máxima posible de 15 años de encierro si el tribunal era particularmente duro en su decisión. Finalmente no ocurrió eso, y la joven podrá cumplir con la condena en la Argentina, sin quedar tras las rejas.
“Tenemos que hacer trámites. La fiscalía no se opuso y el juez tiene que definir la caución. Es una cuestión unos tres días”, dijo su abogada defensora, Carla Junqueira. “La fiscal comprendió, con el pedido de disculpas, que Agostina entendió lo que significa para Brasil el racismo.”
Páez fue imputada por haber hecho gestos considerados racistas hacia trabajadores de un bar de Ipanema, el 14 de enero de este año.