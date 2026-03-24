24 de marzo de 2026
VUELTA AL RUEDO
Pablo Grillo volvió a registrar el pulso de la gente: sacó fotos en la marcha de hoy
El fotógrafo que estuvo al borde de la muerte tras cubrir la represión a jubilados hace un año salió a tomar instantáneas de la masiva manifestación en las calles porteñas por los 50 años del golpe.
A poco más de un año de haber quedado al borde de la muerte por el disparo de una granada de gas cuando cubría la represión a una manifestación en el centro porteño, el joven fotógrafo Pablo Grillo volvió a salir con su cámara para dar cuenta de otra movilización masiva, esta vez en paz: la marcha en recordación de los 50 años del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976.
A medio siglo del inicio de la dictadura cívico-militar que se extendió entre 1976 y 1983 y a 377 días del ataque que casi le costó la vida, Grillo tomó fotos de la masiva manifestación desde el escenario montado en la Plaza de Mayo.
Fue el retorno a su labor como fotógrafo luego de haber recibido un fortísimo impacto en la cabeza por el disparo de una granada de gas lacrimógeno por parte del gendarme Héctor Jesús Guerrero, hoy procesado por lesiones gravísimas a causa de ese hecho.
El incidente ocurrió el 12 de marzo de 2025, cuando Grillo registraba la violenta represión en una manifestación de jubilados que protestaban en las inmediaciones del Congreso de la Nación por el ajuste perpetrado por el gobierno de Javier Milei.
La entonces ministra de Seguridad Nacional y responsable máxima del operativo, Patricia Bullrich, defendió al gendarme y dijo que el disparo había sido hecho en forma reglamentaria. Pero una reconstrucción hecha a partir de imágenes de cámaras de drones, de televisión y de la propia Gendarmería Nacional determinaron que el efectivo disparó hacia abajo, en violación al protocolo, y en línea directa a la cabeza de Grillo.