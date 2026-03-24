Volver | La Tecla Nacionales 24 de marzo de 2026 VUELTA AL RUEDO

Pablo Grillo volvió a registrar el pulso de la gente: sacó fotos en la marcha de hoy

El fotógrafo que estuvo al borde de la muerte tras cubrir la represión a jubilados hace un año salió a tomar instantáneas de la masiva manifestación en las calles porteñas por los 50 años del golpe.

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