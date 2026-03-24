24 de marzo de 2026
DÍA DE LA MEMORIA
El peronismo bonaerense dijo presente en Plaza de Mayo: “Sin memoria no hay futuro”
Los líderes del Movimiento Derecho al Futuro, el Frente Renovador y La Cámpora dejaron sus mensajes durante la movilización por el 24 de marzo.
Pese a las discusiones internas que todavía se sostienen, el peronismo bonaerense bancó la enorme movilización en Plaza de Mayo por el Día de la Memoria, Verdad y Justicia. A cincuenta años del comienzo de la última dictadura militar, los referentes de los distintos sectores del peronismo dejaron sus mensajes en apoyo a la marcha y reclamando por justicia hacia las víctimas del terrorismo de estado.
Por el lado del Frente Renovador, el referente Sergio Massa sostuvo que “a 50 años del golpe: memoria para no olvidar, democracia para construir futuro”, expresó, en el marco de una nueva conmemoración del 24 de marzo.
En este contexto, Massa participó de la movilización y su presencia responde a una convicción: estar es una responsabilidad, desde el respeto por la historia y con la mirada puesta en el futuro.
También participarán referentes y militantes del Frente Renovador, quienes estarán presentes en la movilización por la Memoria, la Verdad y la Justicia. El espacio afirma una vez más su posición a través de publicaciones en redes sociales y acciones junto a sus dirigentes, para recordar que "sin memoria no hay futuro".
A 50 años, el mensaje es claro: recordar el pasado para construir el futuro, fortaleciendo la democracia.
En esa línea, el diputado nacional y expresidente del PJ Bonaerense, Máximo Kirchner, también dejó definiciones sobre el 24 de marzo: “Desde 2004 se tomaron decisiones en materia de Derechos Humanos y se consolidó una sociedad diferente y este Gobierno va del reconocimiento a la reivindicación sobre todo en las ideas económicas. Apuesta a la deshumanización de las personas, este es un presidente que no ha dejado a ningún argentino sin agredir”.
“Lo que tenemos a partir de estos 50 años es un desafío enorme, para la militancia, para la gente, ellos son los protagonistas, apostamos a que el protagonista sea el pueblo, sin la gente y el pueblo empujando no hay dirigentes que pueda”, sentenció el referente camporista.
Por su parte, Kirchner sostuvo que “Cristina es la persona que mayor votos arrastra, la que más interpela incluso por afuera de la militancia y el peronismo. Una historia de coherencia y mucha dedicación. La tiene secuestrada el partido judicial para garantizar el modelo económico."
"Tenemos unas ganas tremendas de tener un país mejor. Nos ponemos ese país que queremos al hombro. Tenemos ganas y voluntad. Tenemos que tener la voluntad y la autoestima de convencernos de que el problema de este país no son los argentinos sino un sector del poder económico", cerró.
En esa línea, el gobernador bonaerense Axel Kicillof también dejó un sentido mensaje a través de sus redes sociales: “No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca.
“Esta etapa democrática de la Argentina fue construida en base a la valentía y el coraje de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre”, cerró el gobernador en su cuenta de X.