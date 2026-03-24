Volver | La Tecla Nacionales 24 de marzo de 2026 24 DE MARZO

Una multitud se acerca a Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria

Organizaciones políticas, sociales, gremios y movimientos de derechos humanos dicen presente en la plaza para conmemorar el 50 aniversario del último golpe de estado. Hay concentraciones en varios puntos de la provincia de Buenos Aires

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