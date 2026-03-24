24 de marzo de 2026
24 DE MARZO
Una multitud se acerca a Plaza de Mayo para conmemorar el Día de la Memoria
Organizaciones políticas, sociales, gremios y movimientos de derechos humanos dicen presente en la plaza para conmemorar el 50 aniversario del último golpe de estado. Hay concentraciones en varios puntos de la provincia de Buenos Aires
A cincuenta años del inicio de la última dictadura cívico militar, una multitud dice presente en Plaza de Mayo con el fin de recordar a las víctimas del último golpe. Miles de personas se movilizan en distintos puntos del país y la provincia de Buenos Aires también tiene varias concentraciones para seguir exigiendo justicia.
Durante la madrugada hubo una importante vigilia en Plaza de Mayo, con shows artísticos y una fuerte memoria para recordar a los 30.000 desaparecidos. Durante la mañana y en el transcurso del mediodía, miles de personas comenzaron a copar la Plaza de Mayo a la espera del acto central que comenzará pasadas las 17.
Mientras La Libertad Avanza continúa con su slogan de exigir la “memoria completa”, las distintas organizaciones políticas y sociales continúan con los reclamos para conocer el paradero de los desaparecidos y los más de 300 bebés apropiados de forma ilegítima. El clima es de profunda emoción, donde no hubo ningún tipo de disturbios en las calles porteñas.
Desde el mediodía comenzaron a llegar distintas organizaciones políticas, sociales y gremiales. La Unión Cívica Radical (UCR), el Movimiento Derecho a Futuro (MDF); las dos CTA y organizaciones de derechos humanos también dijeron presente en la Plaza de Mayo. Habrá un acto en la Casa de las Madres, pero se espera que el homenaje central sea en la Plaza, como es habitual cada año.
Por el lado de La Cámpora, se movilizaron por más de 16 kilómetros desde la Ex ESMA hasta la Plaza, con una parada previa en San José 1111 para exigir la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Mientras permanece en prisión domiciliaria, CFK colgó un pañuelo blanco en su balcón en respaldo a las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo.
Las distintas organizaciones de izquierda también estuvieron presentes, a la espera de la lectura del documento que elaboraron desde el Encuentro por la Memoria, Verdad y Justicia.
En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires hubo movilizaciones para recordar el Día de la Memoria. Durante el 23 de marzo hubo una imponente movilización en la ciudad de La Plata, donde miles de personas se reunieron para pedir justicia por los desaparecidos. En Mar del Plata, Bahía Blanca, y otros distritos importantes bonaerenses también habrá concentraciones.
En la previa de la marcha por el 24 de marzo, el gobernador bonaerense Axel Kicillof emitió un sentido mensaje por redes sociales: “A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico".
"La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar nuestra economía y precarizar el trabajo. Para lograrlo, además de quebrar la Democracia, se buscó, también, quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa”. añadió el mandatario.