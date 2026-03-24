24 de marzo de 2026
POLEMICA EN PUERTA
Pliego en la mira y servicio en crisis: el transporte de Necochea suma polémicas
La prórroga expone las falencias del sistema y abre un fuerte debate político sobre el futuro de la concesión y la calidad del servicio.
El sistema de transporte público en Necochea atraviesa un momento crítico tras el vencimiento de la concesión en febrero y la implementación de una prórroga por 120 días impulsada por el Ejecutivo municipal para evitar la interrupción del servicio. Mientras se elabora un nuevo pliego licitatorio, el debate en el Concejo Deliberante expone problemas estructurales de larga data: frecuencias deficientes, recorridos extensos poco sostenibles y un esquema que funciona con prórrogas desde la década del ’90.
Desde el propio gobierno local reconocen limitaciones operativas. Según se planteó en la Comisión de Transporte, con el parque actual de entre 20 y 22 unidades, los colectivos tardan entre 30 y 40 minutos en pasar, y mejorar sustancialmente las frecuencias implicaría cambios de fondo en el sistema. Además, persisten dudas sobre la sostenibilidad económica, el impacto tarifario y el riesgo de que no se presenten nuevas empresas en una futura licitación.
En este contexto, el concejal Juan Pablo de La Hera, de la Agrupación Comunal Transformadora, lanzó duras críticas contra el Ejecutivo y el proceso en marcha. “Estamos con una prórroga donde el pliego está hecho a medida de la empresa que está funcionando y no hay intención de que venga otra empresa a competir”, afirmó, al tiempo que advirtió que ya se consumieron más de 40 días sin avances concretos en la presentación del nuevo esquema.
El edil también apuntó contra la actual prestataria y la responsabilidad del gobierno municipal. “La empresa que está hoy está en quiebra, no tiene condiciones para prestar un servicio de calidad”, sostuvo, aunque aclaró: “No es culpa de la empresa en definitiva, es del Ejecutivo que tiene que garantizar un servicio público acorde a las necesidades”. Sus declaraciones se suman a un clima de creciente cuestionamiento político sobre la gestión del transporte.
De La Hera cuestionó además el contenido del pliego en discusión y su posible impacto a largo plazo. “Hay muchas condiciones mínimas que no garantizan un buen servicio y se está pensando en un contrato por 15 años”, advirtió. Y agregó: “No voy a votar un pliego a 15 años cuando en tres años termino mi mandato y le puedo dejar un problema a Necochea”. El debate, que también incluye temas como accesibilidad, empleo y costos, seguirá en el Concejo mientras avanza una definición clave para el futuro del sistema.
Finalmente, el concejal denunció presiones políticas para avanzar con la concesión sin una discusión integral. “Te aprietan con que hay que garantizar el servicio, pero ¿a qué costo?”, planteó, y describió a la gestión como “acorralada” frente a un esquema que, lejos de resolverse, continúa acumulando déficits. En paralelo, el oficialismo insiste en que la prórroga es necesaria para sostener el servicio en un momento de alta demanda, mientras crecen las dudas sobre si el nuevo pliego logrará revertir años de atraso en el transporte público local.