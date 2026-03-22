Volver | La Tecla Nacionales 22 de marzo de 2026 NúMEROS ALARMANTES

Ya no alcanza para la carne: el consumo cayó al nivel más bajo en 20 años

El consumo per cápita cayó a 47,3 kilos anuales, el nivel más bajo en 20 años, mientras los precios avanzan por encima de la inflación y el mercado externo gana protagonismo.

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