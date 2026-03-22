22 de marzo de 2026
NúMEROS ALARMANTES
Ya no alcanza para la carne: el consumo cayó al nivel más bajo en 20 años
El consumo per cápita cayó a 47,3 kilos anuales, el nivel más bajo en 20 años, mientras los precios avanzan por encima de la inflación y el mercado externo gana protagonismo.
La carne vacuna, uno de los símbolos históricos de la mesa argentina, atraviesa una crisis que combina desplome del consumo, suba de precios y cambios en la lógica del negocio. Según datos de CICCRA, el consumo per cápita cayó a 47,3 kilos anuales, el nivel más bajo de las últimas dos décadas, muy lejos de los 62,2 kilos de 2005 y de los casi 70 kilos registrados en 2008.
La retracción del consumo no logró frenar los aumentos. Entre noviembre y febrero, el precio de la carne subió 27,6%, muy por encima de la inflación general, y solo en el primer bimestre de 2026 los cortes aumentaron 12% en mostrador. Con salarios deteriorados y una oferta más ajustada por sequías, inundaciones y menor stock ganadero, la carne volvió a ser uno de los principales motores de la inflación.
Al mismo tiempo, el mercado interno perdió peso dentro del esquema productivo. Históricamente, el mercado doméstico explicaba más del 90% del destino de la producción nacional, pero en 2024 cayó al 68%. Del otro lado, las exportaciones crecieron en volumen y en facturación, empujadas por valores internacionales récord.
El problema es que no hay una salida rápida. Incluso una eventual recomposición del stock podría profundizar la tensión en el corto plazo, ya que retener vientres para aumentar la producción futura implica reducir la oferta inmediata y sostener la presión sobre los precios. En ese escenario, la carne resume varias de las contradicciones actuales de la economía: menos consumo, precios más altos, mayor orientación exportadora y un impacto cada vez más fuerte sobre el bolsillo.