Conmoción en el periodismo por el fallecimiento de Ernesto "Cherquis" Bialo

El mundo del periodismo deportivo argentino y sudamericano está de luto tras la muerte de Ernesto “Cherquis” Bialo, uno de los cronistas más prestigiosos y admirados de las últimas décadas.



El comunicador falleció en la noche del viernes, a los 85 años, después de atravesar un prolongado y delicado cuadro de salud marcado por una leucemia diagnosticada en 2025.



Bialo, nacido en Montevideo y radicado desde niño en Argentina, desarrolló una extensa carrera que incluyó su paso como director de la histórica revista El Gráfico (entre 1982 y 1990), conducción en radio (como en la Oral Deportiva), televisión y colaboraciones en medios nacionales. Fue ganador de cuatro Premios Martín Fierro y un Konex en 1987, se destacó por su prosa elegante, narrativa novelada y mirada aguda sobre el deporte, especialmente el fútbol y el boxeo. Fue autor de biografías de figuras como Diego Maradona, Oscar Bonavena y Carlos Monzón, y ocupó cargos como director de medios de la AFA.



Su salud se había deteriorado notablemente en el último año. En 2025 sufrió complicaciones graves: un enfriamiento derivó en broncoespasmo, pulmonía y neumonía bilateral, afectando su sistema inmunológico y médula ósea hasta desencadenar la leucemia.



Tras múltiples internaciones en el Hospital Alemán de Buenos Aires, logró recuperarse temporalmente. Sin embargo, en las últimas semanas el cuadro se agravó irreversiblemente, con insuficiencia respiratoria como factor determinante, y dejó este mundo en una clínica porteña