20 de marzo de 2026
LA PLATA
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Con la polémica ausencia de los libertarios y el PRO. Se desarrolló un acto y sesión especial del Deliberante platense en la Ex Comisaria Quinta, donde funcionó un centro clandestino.
En el marco del 50° Aniversario del sangriento golpe cívico-militar que sufrió la Argentina el 24 de marzo de 1976 y por quinto año consecutivo se llevó a cabo una emotiva sesión del Deliberante local.
La jornada estuvo plagada de reconocimientos, declarando de Interés Municipal entidades y agrupaciones ligadas a la lucha por los Derechos Humanos. La mayor distinción fue para Enriqueta Estela Barnes de Carlotto, quien obtuvo el reconocimiento de “Patrimonio Cultural Viviente de la Ciudad de La Plata”, por su rol de -Presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo- que no estuvo presente, porque la distinción será entregada el 23 de marzo a las 13 horas en el Salón Dorado de Gobernación.
También hubo reconocimientos para el “Equipo Argentino de Antropología Forense” (EAAF), por su participación en la defensa de los Derechos Humanos en la Ciudad. Para los espacios artísticos “Teatro por la Identidad”; “Danza por la Identidad” y “Música por la Identidad”. A su vez se nombró por Decreto de Interés Municipal, por el Día Nacional de la Memoria, por la Verdad y la Justicia, la labor desarrollada por la agrupación “HIJOS La Plata”.
El PRO y la Libertad Avanza no asistieron
Los grandes ausentes fueron los ediles de La Libertad Avanza y Propuesta Republicana (PRO) que, informaron al presidente del cuerpo, Marcelo Galland, que no iban a asistir. En su argumentación indicaron que el oficialismo hace un "uso político" de la fecha y se refirieron a la jornada conmemorativa como "una pérdida de tiempo".
En relación a este desplante, el Concejal oficialista Juan Manuel Fernández Granillo manifestó: “es la primera vez en 5 años que no están presentes todos los bloques”.
Por su parte Pablo Elias, también concejal del bloque de Fuerza Patria, cuando tomó la palabra agradeció la presencia de los concejales opositores, Melany Horomadiuk (ASAP), Darío Ganduglia Propuesta Vecinal (PROve) y Gustavo Staffolani (UCR). “Su presencia fortalece nos fortalece como sociedad y fortalece a la democracia” agregó.
Elias se tomó unos minutos para dedicarle unas palabras a la lucha de Estela de Carlotto y se animó a citar una frase que le decía su mamá cuando era chico: “el camino en la política donde tenes que estar es siempre donde están las Madres y las Abuelas de Plaza Mayo”.