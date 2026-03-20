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20 de marzo de 2026
TRISTEZA

Murió Chuck Norris a los 86 años: conmoción mundial por la partida del ícono de acción

El legendario actor y referente de las artes marciales falleció tras una complicación de salud. Su muerte reavivó el legado de una figura clave del cine

Murió Chuck Norris a los 86 años: conmoción mundial por la partida del ícono de acciónMurió Chuck Norris a los 86 años: conmoción mundial por la partida del ícono de acción
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El mundo del espectáculo y las artes marciales atraviesa un momento de profundo pesar tras conocerse la muerte de Chuck Norris, quien falleció a los 86 años. La noticia sacudió a fanáticos de distintas generaciones que crecieron con sus películas y su inconfundible estilo.
 

Nacido como Carlos Ray Norris en 1940, en Estados Unidos, construyó una carrera marcada por la disciplina y la perseverancia.
 

Tras su paso por la Fuerza Aérea, se destacó como campeón de artes marciales, lo que le abrió las puertas a la industria cinematográfica.
 

Su salto a la fama se consolidó en las décadas del 70 y 80 con una serie de películas de acción que lo posicionaron como uno de los grandes referentes del género.
 

Más tarde, alcanzó una popularidad masiva con la serie Walker, Texas Ranger, donde interpretó a un ranger texano que impartía justicia con su sello personal.
 

Con el paso del tiempo, su figura trascendió la pantalla y se convirtió en un fenómeno cultural gracias a los populares “Chuck Norris Facts”, que lo elevaron al estatus de leyenda invencible en el imaginario colectivo.
 

En los últimos años, el actor se mantenía alejado de la vida pública, aunque seguía siendo una figura admirada en todo el mundo.
 

Con su partida, desaparece una de las figuras más emblemáticas del cine de acción, pero su legado continúa vigente en cada escena que lo convirtió en mito.
Murió Chuck Norris a los 86 años: conmoción mundial por la partida del ícono de acción

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