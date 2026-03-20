Volver | La Tecla Nacionales 20 de marzo de 2026 REVISTA QUé

Jorge Macri puso en valor al PRO y enumeró medidas de su gestión en la Ciudad

El jefe de Gobierno destacó la recuperación del espacio público, la eliminación de piquetes, avances en modernización con foco en tecnología y transporte, y una serie de medidas fiscales orientadas a aliviar la carga impositiva sobre trabajadores, jubilados y sectores vulnerables.

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