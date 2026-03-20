20 de marzo de 2026
REVISTA QUé
Jorge Macri puso en valor al PRO y enumeró medidas de su gestión en la Ciudad
El jefe de Gobierno destacó la recuperación del espacio público, la eliminación de piquetes, avances en modernización con foco en tecnología y transporte, y una serie de medidas fiscales orientadas a aliviar la carga impositiva sobre trabajadores, jubilados y sectores vulnerables.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, encabezó un acto partidario en el que reivindicó el rol del PRO y buscó posicionar al espacio en el escenario político actual, al asegurar que la Argentina atraviesa “un momento bisagra”. En su discurso, apeló a los orígenes del partido y sostuvo que se retomaron “las ideas originales: equipo, cercanía y planificación”, al tiempo que afirmó que el PRO “nació para transformar”.
En ese marco, Macri vinculó la actualidad del país con la experiencia de gestión del espacio y destacó que durante la presidencia de Mauricio Macri se sentaron “las bases de mucho de lo bueno que está ocurriendo hoy en la Argentina”. “Este país va a ir para adelante”, insistió, en un mensaje con tono de proyección política.
Uno de los ejes centrales fue la seguridad, donde el mandatario enfatizó la política de orden público en la Ciudad. Aseguró que “no hay más piquetes ni acampes” y remarcó que se liberaron 68 kilómetros de espacio ocupado por manteros y se recuperaron más de 600 propiedades usurpadas. “No cambiaron las leyes ni los jueces: cambió la decisión”, afirmó, al subrayar que “la propiedad privada se respeta”.
En materia de modernización, destacó la incorporación del Trambus como alternativa de transporte, la instalación de 400 estaciones de carga para vehículos eléctricos y la implementación del sistema de multipago. También mencionó la capacitación de más de 7.000 docentes en inteligencia artificial y el impulso a la economía digital a través de iniciativas como BA Cripto.
Por último, el jefe de Gobierno repasó medidas fiscales, entre ellas la reducción de Ingresos Brutos para 150 mil trabajadores no profesionales y la eliminación del ABL y el impuesto inmobiliario para más de 89 mil jubilados y personas con discapacidad. En el cierre, afirmó que “el PRO no administra la inercia” y que su espacio “marca el rumbo”, en un discurso que combinó gestión y posicionamiento político.