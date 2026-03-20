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20 de marzo de 2026
AFUERA

Tornquist en crisis: echan a funcionarios por la maniobra indebida de empleados municipales

La destrucción parcial del Ex Club Hotel expuso decisiones operativas que se apartaron de las directivas oficiales.

Tornquist en crisis: echan a funcionarios por la maniobra indebida de empleados municipales
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Los despidos ordenados por el municipio de Tornquist expusieron una cadena de responsabilidades que tuvo como punto de partida el accionar de los propios empleados involucrados en la destrucción del Ex Club Hotel de Villa Ventana, un edificio de valor patrimonial histórico provincial. Un video viralizado este jueves mostró con claridad cómo una pala cargadora municipal avanzó sobre la mampostería del inmueble, excediendo por completo la tarea de limpieza de escombros que había sido dispuesta tras los temporales.

Lejos de tratarse de un error menor o una confusión operativa, las imágenes revelan una intervención directa e injustificable sobre la estructura del edificio. La maniobra ejecutada por los operarios no solo contradijo la orden oficial, sino que ignoró cualquier criterio básico de preservación patrimonial. La responsabilidad primaria recae en quienes llevaron adelante la acción, que actuaron por fuera de los límites establecidos y provocaron un daño irreversible.

Ante la magnitud del hecho, la intendenta Estefanía Bordoni dispuso la desvinculación del Secretario de Turismo y del Delegado Municipal de Villa Ventana, además de la separación preventiva de un agente directamente implicado. También se radicó una denuncia penal, mientras que Policía Científica realizó peritajes para avanzar con la investigación. Las decisiones apuntan a deslindar responsabilidades y sancionar a quienes incumplieron sus funciones.

Desde el Ejecutivo local remarcaron que no se tolerarán conductas que vulneren los procedimientos administrativos ni el resguardo del patrimonio histórico. En ese sentido, el foco quedó puesto en el accionar individual de los agentes que intervinieron de manera indebida, desoyendo directivas y provocando un daño que pudo haberse evitado con una mínima responsabilidad en la ejecución de las tareas.

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