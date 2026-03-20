Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Chapadmalal: el conflicto por las concesiones entra en una nueva fase de incertidumbre legal

A pocos días del inicio del otoño, la disputa por las UTF del sur de General Pueyrredon permanece abierta. Mientras el Municipio intenta avanzar con su modelo de explotación privada, la intervención de la Provincia de Buenos Aires y la estrategia judicial de los vecinos han logrado paralizar adjudicaciones y poner en duda la seguridad jurídica de millonarios contratos de inversión.

Compartir