Volver | La Tecla Buenos Aires 20 de marzo de 2026 NOTA DE TAPA

Neumann: “Desde la UCR sostenemos que la Provincia necesita recuperar su autonomía”

La senadora Nerina Neumann (UCR) respaldó el desdoblamiento electoral para fortalecer la agenda bonaerense, defendió la alternancia como principio republicano y pidió avanzar con la Boleta Única. Alertó además por la falta de autonomía provincial y señaló a la inseguridad, la educación y la crisis de IOMA como urgencias.

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