20 de marzo de 2026
NOTA DE TAPA
Neumann: “Desde la UCR sostenemos que la Provincia necesita recuperar su autonomía”
La senadora Nerina Neumann (UCR) respaldó el desdoblamiento electoral para fortalecer la agenda bonaerense, defendió la alternancia como principio republicano y pidió avanzar con la Boleta Única. Alertó además por la falta de autonomía provincial y señaló a la inseguridad, la educación y la crisis de IOMA como urgencias.
La senadora radical Nerina Neumann fijó posición sobre los principales ejes de la discusión política bonaerense de cara a 2027, con definiciones a favor del desdoblamiento electoral, límites a las reelecciones y la implementación de la Boleta Única de Papel. En un diagnóstico crítico, apuntó a la falta de autonomía provincial y a problemas estructurales como la inseguridad, la educación y la crisis del sistema de salud.
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-Sí, absolutamente. Desde el radicalismo sostenemos que la Provincia necesita recuperar su autonomía política, no puede seguir siendo el vagón de cola de la elección nacional. El sistema actual hace que se discutan candidatos a presidente y se termine eligiendo gobernador por arrastre. Desdoblar permite que los vecinos evalúen la gestión provincial, la seguridad, las escuelas y los hospitales de acá, sin que la discusión nacional opaque los problemas estructurales que nos afectan todos los días. Y está en línea con nuestro reclamo de mayor autonomía municipal, haciendo que la problemática local adquiera su real y necesaria dimensión.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-La alternancia es un valor republicano innegociable. Dos mandatos son suficientes para llevar adelante un proyecto. La perpetuidad en el cargo no solo desgasta las
instituciones, sino que bloquea la aparición de nuevos liderazgos. Ya hemos dado el debate y apoyamos las leyes que pusieron fin a las reelecciones indefinidas. La democracia se oxigena cuando hay rotación. Además, como en Buenos Aires los intendentes se eligen por mayoría simple, con algo más del 30% se puede estar una
eternidad en el cargo.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Boleta Única de Papel, sin dudas. Es una de las banderas que el radicalismo ha levantado con fuerza en la Legislatura, junto a la autonomía municipal. Este sistema se traduce en mayor transparencia y equidad: se termina el robo de boletas, el negocio de las imprentas fantasmas y la ventaja para los aparatos municipales grandes. Con la BUP el Estado garantiza que toda la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro. Además, es mucho más económica y sustentable ambientalmente. Es pasar del siglo XIX al XXI en materia electoral. Las PASO nacionales fueron un avance que ahora está en riesgo de retroceso si avanza la idea de permitir votar boleta completa; volveríamos en parte al vicio de la boleta sábana partidaria.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Las PASO son una herramienta que ha permitido democratizar los partidos políticos y, sobre todo, ha servido para amalgamar coaliciones amplias. Es un tema que debemos debatir con seriedad, tienen su costo y son impopulares, pero también ordenan. No podemos cometer el error del año pasado de suspender las PASO a las apuradas sin establecer un sistema alternativo. En épocas dónde las alianzas dominan el escenario electoral es necesario tener un sistema claro y democrático para definir candidaturas.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-El principal problema es la falta de autonomía y viabilidad institucional. Buenos Aires es una provincia que genera muchísima riqueza pero que vive de rodillas pidiendo recursos al Gobierno Nacional. Si tengo que ser más específica en el día a día del vecino: la inseguridad y la decadencia educativa, la salud sostenida en gran parte por los hospitales municipales o efectores privados, la crisis de IOMA que afecta a más de 2 millones de bonaerenses. Tenemos un territorio donde el Estado ha cedido el control, y recuperar ese orden —con una policía profesional y escuelas que enseñen y no que solo contengan— es la prioridad número uno para que la Provincia vuelva a ser el motor productivo del país.