Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de marzo de 2026 EN ALBERTI

Reunión kicillofista en la Cuarta para consolidar el proyecto 2027

Una emisaria de Kicillof reunió a intendentes del palo para avanzar en la construcción de una “alternativa superadora” a Milei. Participaron cinco intendentes y un senador.

Compartir