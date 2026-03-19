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19 de marzo de 2026
EN ALBERTI

Reunión kicillofista en la Cuarta para consolidar el proyecto 2027

Una emisaria de Kicillof reunió a intendentes del palo para avanzar en la construcción de una “alternativa superadora” a Milei. Participaron cinco intendentes y un senador.

Reunión kicillofista en la Cuarta para consolidar el proyecto 2027
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La jefa de asesores de la Gobernación bonaerense, Cristina Álvarez Rodríguez, viajó a Alberti para encabezar una reunión con intendentes kicillofistas de la cuarta sección electoral, que tuvo como punto de mira la consolidación del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en la región para construir una “alternativa superadora” al proyecto libertario.

En medio de movimientos del gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, para expandir la influencia del MDF y hacer pie en distintos puntos del país, y horas antes de que el mandatario presentara formalmente su movimiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Álvarez Rodríguez fue la encargada de reunir a los alcaldes aliados en la Cuarta.

Actuaron como anfitriones del encuentro el intendente de Alberti, Jorge Gaute, y su predecesor, Germán Lago, actualmente senador provincial. Desde sus respectivos distritos viajaron los jefes comunales de Bragado, Sergio Barenghi; de Hipólito Yrigoyen, Luis Pugnaloni; de Carlos Tejedor, María Celia Gianini, y de Carlos Casares, Daniel Stadnik. También fueron de la partida otros dirigentes del MDF de la región.

El cónclave se realizó en la sede del Partido Justicialista (PJ) local, y sus participantes acordaron “seguir trabajando junto al gobernador Axel Kicillof para construir una alternativa política superadora que le haga frente al modelo de ajuste y abandono del gobierno nacional”, según se explicó luego en un comunicado.

Después fueron al Palacio Municipal albertino, donde analizaron la situación de los municipios frente a la quita de recursos por parte del gobierno de Javier Milei.

También visitaron las 54 viviendas que se están construyendo en el distrito y recorrieron el reinaugurado Cine Teatro Roma, ambos realizados con fondos provinciales.
 

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