Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de marzo de 2026 NOTA DE GRÁFICA

Leguizamón: "La BUP es importante para mejorar la calidad del sistema electoral"

El presidente del bloque Hechos-UCR Identidad en el Senado bonaerense pidió analizar bien el desdoblamiento electoral y las reelecciones indefinidas. Apoya el sistema de Boleta Única y pide discutir la eliminación de las PASO.

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