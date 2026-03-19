19 de marzo de 2026
NOTA DE GRÁFICA
Leguizamón: "La BUP es importante para mejorar la calidad del sistema electoral"
El presidente del bloque Hechos-UCR Identidad en el Senado bonaerense pidió analizar bien el desdoblamiento electoral y las reelecciones indefinidas. Apoya el sistema de Boleta Única y pide discutir la eliminación de las PASO.
El presidente del bloque Hechos-UCR Identidad en el Senado bonaerense, Marcelo “Chuby” Leguizamón, analizó aspectos de la reforma política y electoral, además de la posible discusión por las reelecciones indefinidas.
1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? ¿Por qué?
-El desdoblamiento de las elecciones debe analizarse con una mirada institucional y práctica al mismo tiempo. El camino ideal sería que la Provincia sancione una ley de Boleta Única de Papel, en línea con la legislación nacional y testeada de forma exitosa en la práctica en las últimas elecciones. Se unificaría el sistema electoral, se simplificaría el proceso de votación y se daría un paso importante hacia un esquema más transparente y moderno. Esto permitiría agilizar los tiempos de votación y recuento. Sobre todo, si los ciudadanos tienen que ir a votar más de una vez, lo cual por supuesto es un inconveniente a tener en cuenta y a trabajar. Creo que es bueno que la Provincia pueda tener un espacio para debatir y encontrar soluciones a sus problemas, con una agenda centrada en la necesidad de los bonaerenses.
2. ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Es importante abordarlo con una mirada equilibrada. No estamos hablando de privilegios personales de los dirigentes, sino de derechos políticos fundamentales. Por un lado, el derecho de cualquier ciudadano a ser elegido y, por otro, el derecho de los votantes a elegir libremente a sus representantes. Y la alternancia en el poder es un principio republicano esencial que nuestras instituciones deben preservar. En los sistemas democráticos modernos, la renovación periódica de los cargos es un mecanismo que fortalece la calidad institucional y evita la concentración de poder en una misma persona o grupo político durante largos períodos. Además, la alternancia permite la circulación de nuevos liderazgos, de nuevas ideas y evita que las estructuras del Estado se confundan con proyectos personales o partidarios.
3. ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? ¿Por qué?
-Estoy convencido que representa un paso importante para mejorar la calidad del sistema electoral. Garantiza que toda la oferta esté presente en una misma boleta, lo que asegura condiciones de competencia más equitativas, independientemente de sus recursos o de su capacidad logística. Además, el Estado no sólo controla y oficializa las candidaturas, sino que también se encarga del diseño, la impresión y la distribución de las boletas. También aporta mayor seguridad y transparencia en el momento de votar, ya que las boletas quedan bajo custodia de la autoridad de mesa, lo que reduce prácticas irregulares como el robo o la falsificación de boletas y evita mecanismos como el voto cadena.
4. Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Las PASO cumplen un rol importante, no es conveniente eliminarlas sin dar una discusión profunda porque han aportado herramientas útiles para ordenar la competencia política y fortalecer el proceso electoral. Y funcionan como una instancia previa que permite estructurar mejor las alianzas, clarificar liderazgos y consolidar ofertas electorales.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-El principal problema es la falta de coordinación político-administrativa del Estado. Muchas veces se discuten políticas públicas concretas de seguridad, salud, educación o desarrollo productivo, pero el problema de fondo es que el propio diseño institucional de la Provincia está profundamente desordenado, con múltiples divisiones territoriales que no coinciden entre sí. En el plano más concreto el problema que aparece con mayor urgencia es la inseguridad, y preocupa la ausencia de un plan integral claro por parte del gobierno provincial.