Debate picante: cruces y chicanas en el Concejo Deliberante

En la antesala a un nuevo aniversario por los 50 años del golpe militar que sufrió la Argentina, el Concejo Deliberante platense rechazó la iniciativa de la concejala Melany Horomadiuk (ASAP) de nombrar de Interés Municipal la Conmemoración por el 50° Aniversario por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.



El proyecto desató un fuerte debate y el reconocimiento fue rápidamente rechazado, dejando expuesta la moción de la joven concejala, en un mensaje claro que se repite a nivel nacional. La discusión por respetar y conmemorar los derechos humanos sigue estando vigente en el debate público político local.



Horomadiuk expresó: “es una fecha muy importante y que no tiene que pasar de largo, deberíamos evitar discutir cuál es la postura que uno elige tener en estas fechas que tanto marcaron a nuestro país. Nosotros somos representantes de todos los platenses, y creo que es una falta de respeto a todas las víctimas, a todos los familiares de las víctimas, que no algunos concejales no estén presentes mañana, no ir, es para mí una falta grave de responsabilidad intelectual”.



“Yo mañana si voy asistir, pese a que no tenga un pensamiento similar a otros bloques, porque es una cuestión de respeto”, sentenció la edil platense.



Por su parte el concejal Guillermo Bardón, presidente del Bloque de la Libertad Avanza, quien se abstuvo de votar el proyecto expresó: “De ninguna manera banalizamos este tema. La que lo está banalizando es la concejal, porque no acepta que el proyecto sea aprobado. Porque si lo hubiese llevado a la sesión de mañana, el proyecto era aprobado”, respondiendo directamente a Horomadiuk, quien en su relato se refirió al bloque libertario y al del Pro como que banalizaban la fecha y corrían el eje de la discusión.



También dentro del recinto se puso en duda sí la democracia estaba en peligro o no. La que tomó la palabra y se hizo eco de este tema fue la presidenta del Bloque de Fuerza Patria, Josefina Bolis y argumentó: “hay democratización y hay también algunos riesgos de la democracia actual, más allá de la voluntad popular. Uno de los riesgos tiene que ver con el negacionismo. Justamente tiene que ver con el negacionismo que hoy es una política activa. Si nosotros negamos lo que pasó, ¿qué pasa? Estamos legitimando ese crimen”.



Por último, Sergio Resa, el único concejal de los 21 presentes que tenía más de seis años de antigüedad en plena dictadura afirmó: “En ese momento, en el ’76 (y eso tiene que ver con el 24 de marzo), hubo un golpe de Estado que, desde el Estado, generó ese tipo de prácticas. Y eso es lo que hay que recordar. No es lo mismo todo… Todos los concejales que participamos en esta sesión queremos el bien para la gente. Se pudo construir oficialmente una verdad, todos tenemos nuestra verdad, porque todos estamos cruzados ideológicamente por nuestra historia, por lo que sea, de manera distinta. Pero hubo un consenso y una construcción de Memoria, Verdad y Justicia, y eso es lo que se quiere rescatar”.



Por último, la 2da sesión ordinaria del año dejó en claro que, los concejales de los bloques de La Libertad Avanza (LLA) y Propuesta Republicana (PRO) ratificaron que no participarán de la sesión especial en la excomisaria Quinta mañana viernes por el 24 de marzo, por considerar que el oficialismo "politiza" la fecha.

