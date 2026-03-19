Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de marzo de 2026 NOTA DE GRÁFICA

Osaba: "La ausencia de gestión de Axel Kicillof es un desastre"

El vicepresidente de la Cámara de DIputados provincial y legislador de La Libertad Avanza respondió sobre reelecciones indefinidas y modificaciones en el sistema electoral. Apoyo a la Boleta Única y a la eliminación de las PASO.

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