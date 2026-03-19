19 de marzo de 2026
NOTA DE GRÁFICA
Osaba: "La ausencia de gestión de Axel Kicillof es un desastre"
El vicepresidente de la Cámara de DIputados provincial y legislador de La Libertad Avanza respondió sobre reelecciones indefinidas y modificaciones en el sistema electoral. Apoyo a la Boleta Única y a la eliminación de las PASO.
Las reformas políticas y electorales estarán, seguramente, en la agenda de la política bonaerense durante este año. Con este marco, el diputado provincial y vicepresidente de la Cámara Baja, Juan Osaba, del bloque de La Libertad Avanza, dio su visión contraria a las reelecciones indefinidas, aseguró que se opone a desdoblar las elecciones y apoyó la Boleta Única de Papel.
1. ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? ¿Por qué?
-No es conveniente desdoblar las elecciones. Es un derroche de recursos económicos en momentos en que la provincia de Buenos Aires tiene serios problemas de financiamiento por culpa de políticas populistas. La ausencia de gestión de Axel Kicillof es un desastre; por ejemplo, en estos últimos días llevó a que la Justicia embargara a la provincia por $157.164.287.201 para garantizar el inicio de obras destinadas al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales generados de la capital provincial, Berisso y Ensenada. Este es un ejemplo de temas que hay que resolver antes de pensar en desdoblar las elecciones. Hoy no es un tema prioritario para los bonaerenses.
2. ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Es un tema en el que ya hemos fijado postura: estamos totalmente en contra de las reelecciones indefinidas. La casta se quiere seguir regenerando y busca enquistarse en los últimos rincones de poder que conserva. Tienen miedo y saben que esta vez se les termina todo.
3. ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? ¿Por qué'.
-Claramente Boleta Única de Papel. Es uno de nuestros temas de la agenda legislativa en la Provincia. El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, fue claro en que es uno de los ejes para dar la pelea. Creo que moderniza el proceso electoral y limita las prácticas oscuras del clientelismo político.
4. Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Hay que eliminarlas. Por lo mismo que pasa con el desdoblamiento. Las PASO son otro derroche de recursos.
5. ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Creo que la Provincia viene de largos años de políticas populistas que destruyeron todas las estructuras. Hay que hacer reformas críticas y uno de los principales temas que sufrimos todos los que vivimos en la Provincia es la ausencia de un plan de seguridad. La lucha contra el delito, la inseguridad, es un tema prioritario a resolver.