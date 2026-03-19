19 de marzo de 2026
DEBATE
Con ruido interno, Macri inicia el “operativo reconstrucción” del PRO
El ex presidente encabezará una reunión y acto del Consejo Nacional del partido en Parque Norte. La reorganización tras el quiebre con los libertarios y la posible designación de un candidato propio, en el centro de la escena. Discrepancias y visiones disímiles sobre el futuro.
En un nuevo intento por recuperar el centro de la escena, Mauricio Macri vuelve al ruedo con un acto-reunión del Consejo Nacional del PRO este jueves en Parque Norte, donde buscará mostrar músculo político y relanzar el partido tras una zigzagueante relación con La Libertad Avanza.
El ex presidente ratificará su apoyo al rumbo de Javier Milei, aunque hará hincapié en los matices, poniendo el foco en la reactivación económica, las inversiones y el respeto institucional.
También busca posicionar al PRO como alternativa a futuro, por lo que estará rodeado de gobernadores, legisladores, intendentes y dirigentes, entre ellos muchos jóvenes, por lo que tiene previsto recorrer el país para impulsar a sus “elegidos”. Entre ellos el mandamás de Chubut, Ignacio "Nacho" Torres.
El macrismo apunta a reconstruir la “identidad amarilla”, luego de la salida de dirigentes hacia La Libertad Avanza y otros espacios, con sectores que impulsan el lanzamiento, ahora mismo, de una candidatura propia hacia 2027.
Sin embargo, dirigentes como el mandatario entrerriano Rogelio Frigerio se mostraron contrarios a presentar tan temprano un candidato presidencias, y apuntó a una decisión que “bajaría el precio” al espacio amarillo.
En paralelo, el encuentro, programado para las 11, incluiría un avance en cuestiones de organización del partido a nivel nacional, con el posible nombramiento de Fernando De Andreis en un rol clave.