Volver | La Tecla Nacionales 19 de marzo de 2026 DEBATE

Con ruido interno, Macri inicia el “operativo reconstrucción” del PRO

El ex presidente encabezará una reunión y acto del Consejo Nacional del partido en Parque Norte. La reorganización tras el quiebre con los libertarios y la posible designación de un candidato propio, en el centro de la escena. Discrepancias y visiones disímiles sobre el futuro.

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