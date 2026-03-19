Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de marzo de 2026 JUDICIALES

La Provincia apeló, pero el millonario embargo no se mueve

Pese a la apelación del gobierno bonaerense, el Juzgado Federal Nº4 de La Plata ordenó al Banco Provincia ejecutar la medida y depositar los fondos en una cuenta judicial.

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