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19 de marzo de 2026
DRAMATICO

Desaparece una nena de 2 años en Cosquín y sospechan sobre un circo que se fue del lugar

El hecho ocurrió en horas de la tarde del miércoles y aún no se sabe nada de su paradero

Desaparece una nena de 2 años en Cosquín y sospechan sobre un circo que se fue del lugar
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La pequeña Esmeralda Marisa Pereyra López, de 2 años, permanece desaparecida desde la tarde del miércoles 18 de marzo en el barrio San José Obrero de la ciudad de Cosquín, provincia de Córdoba. 
 

La niña fue vista por última vez alrededor de las 14:30 horas en la puerta de su vivienda, mientras su madre preparaba la comida.
 

Según el relato familiar, el abuelo de la menor llegó de trabajar y notó su ausencia, lo que desató una inmediata búsqueda en la casa y propiedades cercanas sin resultados. 
 

Ante la falta de rastros, se radicó la denuncia policial y se activó de inmediato la alerta Sofía en todo el país para localizar a la niña en situación de extremo peligro.
 

Esmeralda mide aproximadamente 60 centímetros, tiene tez trigueña y pelo castaño claro. Al momento de su desaparición vestía un body gris.
 

La madre de la pequeña, Tania, expresó: “Alguien me sacó a mi hija. Los vecinos me están diciendo que mi hija está en ese circo, pero yo no puedo hacer nada”.
 

Familiares y vecinos reforzaron la sospecha: la tía de Esmeralda relató que intentaron acercarse al predio del circo, pero les respondieron “mal” y les indicaron que sin orden judicial no podían ingresar. Algunos señalaron que el circo “no funcionó ni realizó el espectáculo”, lo que aumentó las dudas en la comunidad.
 

La Fiscalía de Instrucción de 1° Turno de Cosquín, a cargo de la doctora Silvana Pen, investiga el caso con un amplio operativo que incluye rastrillajes terrestres, unidades caninas y drones. La Policía revisó el predio del circo y aseguró que “no vieron nada sospechoso”, aunque la investigación continúa abierta a todas las hipótesis.

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