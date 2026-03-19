19 de marzo de 2026
CAMBIOS Y DISCUSION
Reforma Electoral 2026: fin de una era de 15 años de primarias obligatorias
La eliminación de las PASO, la boleta única y el nuevo esquema de financiamiento rediseñan el mapa político argentino.
El oficialismo impulsa una Reforma Electoral que transformará el sistema democrático argentino de cara a los comicios de 2027. Sus ejes centrales son la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), la modificación del financiamiento partidario y el endurecimiento de los requisitos para mantener la personería jurídica. El argumento oficial es la eficiencia fiscal: suprimir las primarias permitiría ahorrar los miles de millones de pesos que hoy se destinan a logística, boletas e infraestructura electoral.
El proyecto también eleva el umbral de representatividad nacional: los partidos deberán estar presentes en al menos 10 distritos —el doble de los cinco exigidos actualmente— para ser reconocidos como fuerzas nacionales. En paralelo, se liberaría el financiamiento privado y se reduciría el aporte estatal, lo que favorecería a las organizaciones con mayor musculatura territorial y capacidad de recaudación, en detrimento de las fuerzas emergentes o de menor escala.
Para el votante, el cambio más visible será la adopción definitiva de la Boleta Única de Papel (BUP), que concentra toda la oferta electoral en una sola planilla oficial provista por la justicia. Este formato, ya utilizado en 2025, elimina prácticas fraudulentas como el robo o la ausencia de boletas partidarias en el cuarto oscuro y simplifica la experiencia de voto.
Los partidos pequeños son los principales damnificados. Sin financiamiento público suficiente para publicidad y sin boletas propias, y enfrentados a una barrera de entrada más alta, muchas fuerzas minoritarias corren el riesgo de desaparecer o ser absorbidas por coaliciones más grandes. Varios sectores advierten que esto podría empobrecer la pluralidad de voces en el Congreso y dejar el escenario político en manos de pocos actores con grandes recursos.
El cambio tiene una dimensión histórica de peso. Las PASO funcionaron de manera ininterrumpida desde 2011, y la última elección nacional sin ese sistema fue en 2009. Además, la reforma implicaría el fin definitivo de la "boleta sábana", un formato arraigado en la cultura política argentina desde la Ley Sáenz Peña de 1912, con más de 110 años de vigencia ininterrumpida en instancias democráticas.
El debate legislativo se anticipa complejo. La reforma requiere mayoría absoluta en ambas cámaras por tratarse de materia electoral, y mientras el oficialismo confía en sumar apoyo de la oposición dialoguista con el argumento del ahorro fiscal, otros bloques alertan sobre los riesgos de privatizar el financiamiento de la política y concentrar el poder en las fuerzas con mayor respaldo económico.