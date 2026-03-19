19 de marzo de 2026
ARCAS DEL ESTADO
Provincia sale a captar $10.000 millones con Letras y garantiza pagos con coparticipación
La Provincia de Buenos Aires avanza con un nuevo tramo de Letras del Tesoro por hasta $10.000 millones. La emisión, a corto plazo y en pesos, busca cubrir necesidades de caja y podrá ajustarse por CER o tasa variable, con respaldo en fondos de coparticipación.
La Provincia de Buenos Aires oficializó un nuevo paso en su estrategia de financiamiento de corto plazo al habilitar la emisión de Letras del Tesoro por hasta $10.000 millones. La medida se enmarca en el Programa de Emisión 2026 y corresponde al tercer tramo dispuesto por el Ministerio de Economía a través de la Subsecretaría de Finanzas.
El instrumento apunta a cubrir deficiencias estacionales de caja, una práctica habitual en las administraciones provinciales para sostener el funcionamiento del Estado sin recurrir a endeudamiento de largo plazo. La normativa vigente habilita este tipo de operaciones dentro de límites fijados por el Presupuesto.
La medida quedó formalizada a través de la Resolución Nº 33, las Letras podrán emitirse en uno o varios instrumentos, con vencimientos que no superarán los 365 días. Se trata de deuda de corto plazo, aunque la legislación prevé que, en caso de extenderse más allá del ejercicio financiero, pase a ser considerada deuda pública formal.
El esquema financiero contempla distintas modalidades. Las Letras podrán ser a descuento —sin pago de intereses periódicos— o con cupón, ya sea a tasa fija o variable. En este último caso, los rendimientos estarán atados a indicadores como la tasa Badlar o TAMAR, más un margen definido en licitación.
Además, se abre la posibilidad de ajustar el capital por CER, lo que introduce una cobertura frente a la inflación, una variable clave en el contexto macroeconómico argentino. Este tipo de cláusulas suele ser determinante para atraer inversores en escenarios de alta volatilidad.
La licitación se realizará a través de A3 Mercados S.A., mediante el sistema SIOPEL, bajo la modalidad de subasta holandesa de precio único. El proceso incluye tanto un tramo competitivo —para grandes inversores— como uno no competitivo, orientado a montos menores.
Otro punto relevante es la posibilidad de integrar las Letras tanto en efectivo como en especie, lo que amplía el universo de participantes y herramientas financieras disponibles. La liquidación estará a cargo del Banco Provincia y otros agentes habilitados.
Como respaldo, la Provincia podrá afectar recursos de libre disponibilidad e incluso fondos provenientes de la coparticipación federal de impuestos. Esta garantía busca mejorar las condiciones de colocación y reducir el costo financiero de la operación.
El programa total autorizado para 2026 asciende a un equivalente de hasta USD 550 millones o $89.500 millones, lo que evidencia la magnitud de la estrategia de financiamiento prevista para el año. Este tercer tramo representa una porción de ese esquema más amplio.