Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de marzo de 2026 ARCAS DEL ESTADO

Provincia sale a captar $10.000 millones con Letras y garantiza pagos con coparticipación

La Provincia de Buenos Aires avanza con un nuevo tramo de Letras del Tesoro por hasta $10.000 millones. La emisión, a corto plazo y en pesos, busca cubrir necesidades de caja y podrá ajustarse por CER o tasa variable, con respaldo en fondos de coparticipación.

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