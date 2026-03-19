Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Mar del plata lidera el ranking de desocupación con 9,5% en el cuarto trimestre del 2025

Según datos publicados por el INDEC, la ciudad cerró el 4° trimestre de 2025 con una desocupación del 9,5%, lo que representa más de 33 mil personas. Situación que se vio reflejada hace un par de días debido a la apertura de un local de tecnología en avenida independencia con una larga fila de gente buscando trabajo.

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