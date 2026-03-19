19 de marzo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Mar del plata lidera el ranking de desocupación con 9,5% en el cuarto trimestre del 2025
Según datos publicados por el INDEC, la ciudad cerró el 4° trimestre de 2025 con una desocupación del 9,5%, lo que representa más de 33 mil personas. Situación que se vio reflejada hace un par de días debido a la apertura de un local de tecnología en avenida independencia con una larga fila de gente buscando trabajo.
La cifra refleja un fuerte aumento con respecto al tercer trimestre del 2025 (6,8%) y mantiene a la ciudad dentro del podio de las ciudades con mayor desocupación. Comparte este porcentaje con Gran La Plata y Río Gallegos. En cuanto a la actividad económica, se mantiene en un índice del 52,1%, un aumento de 1,7 puntos respecto al trimestre anterior.
De acuerdo con la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), sobre una población económicamente activa de 350 mil personas, 317 mil estaban ocupadas y 33 mil desocupadas. Además, se registraron 41 mil ocupados demandantes de empleo y alrededor de 43 mil subocupados (trabajadores con jornadas parciales o insuficientes).
En comparación con el 4° trimestre del 2024, Mar del Plata había tenido una tasa de desocupación del 8,6%, que se traducen en 29 mil personas desocupadas. Esto implica un aumento de 0,9 puntos con respecto al año pasado.
En el marco nacional, hay un 7,5% de desocupación si vemos el equivalente a los 31 aglomerados que brinda el INDEC. Esto se traduce en un millón noventa y tres mil (1.093.000) personas sin trabajo en todo el país. El dato muestra una baja de 0,4 puntos porcentuales respecto del primer trimestre (7,9%).
La tasa de actividad se ubicó en 48,6%, la tasa de empleo en 45%, y la subocupación en 11,3% de la PEA. La presión sobre el mercado laboral —que incluye desocupados, subocupados, ocupados demandantes y ocupados no demandantes disponibles— alcanzó el 43,7%.
En cuanto a la informalidad, el 43% de los ocupados no tiene descuento jubilatorio. De los trabajadores, el 71,5% son asalariados.