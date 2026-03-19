Volver | La Tecla Nacionales 19 de marzo de 2026 LA TECLA PATAGONIA

Insólito: un empresario yanqui instaló una tranquera y reclama un pedazo de ruta

Un terrateniente estadounidense casado con una argentina pusó un portón directamente sobre la calzada de la ruta provincial 12 entre El Maitén y Gualjaina argumentando que el tramo forma parte de su propiedad. El hecho fue denunciado y viralizado en las últimas horas por vecinos de lugar

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