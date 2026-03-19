19 de marzo de 2026
LA TECLA PATAGONIA
Insólito: un empresario yanqui instaló una tranquera y reclama un pedazo de ruta
Un terrateniente estadounidense casado con una argentina pusó un portón directamente sobre la calzada de la ruta provincial 12 entre El Maitén y Gualjaina argumentando que el tramo forma parte de su propiedad. El hecho fue denunciado y viralizado en las últimas horas por vecinos de lugar
En un insólito episodio que genera indignación en la zona cordillerana de Chubut, un ciudadano estadounidense, casado con una argentina y propietario de campos en la región, instaló un portón o tranquera directamente sobre la calzada asfaltada de la Ruta Provincial 12, argumentando que el tramo forma parte de su propiedad privada. Se trata de una traza de alrededor de 4 kilómetros de asfalto.
El hecho, denunciado en las últimas horas a través de audios, videos y publicaciones en redes sociales desde la localidad de El Maitén, ocurre aproximadamente a 60 kilómetros de Esquel, en dirección a la meseta, en el tramo que conecta con Gualjaina.
Según los vecinos y productores afectados, el portón impide el libre tránsito por la vía pública, dejando aisladas a varias familias, entre ellas la familia Castillo, que dependen de esa ruta para movilizarse y acceder a servicios básicos. Los denunciantes aseguran que el empresario norteamericano, quien habría adquirido recientemente campos en la zona, colocó la estructura como si se tratara de una "portada privada de ingreso" a su propiedad, a pesar de que la Ruta 12 es de jurisdicción provincial y su traza atraviesa terrenos que, según los reclamos, no pueden ser cerrados al público.
Algunos testimonios hablan incluso de la presencia de personal de seguridad o "matones" que impedirían el paso.“Se están apropiando de una ruta pública, están haciendo una portada privada sobre el asfalto”, expresó uno de los denunciantes en un audio que circula ampliamente.
Los pobladores cuestionan la pasividad de las autoridades, y comparan el caso con otras situaciones similares en la Patagonia donde propietarios privados restringen accesos públicos como el caso Lewis en Lago Escondido.
Hasta el momento no se ha confirmado oficialmente la identidad del propietario ni se ha precisado si cuenta con algún tipo de autorización o servidumbre que justifique la instalación del portón. En una entrevista reciente con FM del Lago, Luciana Zárate, co-propietaria y administradora del campo en la zona de Arroyo La Cancha, sobre la Ruta Provincial Nº 12 camino a Gualjaina y esposa argentina del ciudadano estadounidense involucrado en la controversia, defendió la posición de su familia y afirmó que el portón está sobre terreno de su propiedad privada, negando que se haya cortado la ruta pública.
“Somos gente trabajadora. Tenemos problemas con la familia Castillo, el portón está abierto sin candado, hoy no me siento protegida, los comentarios en las redes dan miedo. Nunca se cortó la ruta 12”. Insistió en que no se trata de un cierre de la vía pública, sino de una entrada a su campo, y que el portón permanece sin candado para permitir el paso. “El pavimento está dentro de mi propiedad, pero no está registrado en Vialidad. El día que el Estado lo expropie, se llegará a un arreglo”, remarcó.
Vecinos, productores rurales y miembros de una multisectorial en formación exigen la intervención inmediata de Vialidad Provincial y la Policía del Chubut para que se retire la estructura y se garantice la circulación normal. “Si cualquier miembro de una comunidad mapuche o un poblador local hubiese hecho algo similar, ya tendríamos Infantería reprimiendo”, sostuvo uno de los denunciantes, aludiendo a un supuesto doble estándar en el tratamiento de estos conflictos.
El caso revive el debate sobre la compra de tierras por parte de inversores extranjeros en la Patagonia y el respeto a los bienes públicos en zonas rurales.