19 de marzo de 2026
NOTA DE TAPA
Petrecca: "La BUP es una herramienta que incomoda a los viejos actores de la política"
El ex-intendente de Junín cuestiona el funcionamiento del sistema político bonaerense y pide reformas de fondo. El desdoblamiento electoral como una herramienta "clave", la boleta única y los límites a las reelecciones, y plantea revisar las PASO, con foco en la transparencia.
En un escenario político atravesado por discusiones sobre reglas electorales y calidad institucional, el ex intendente de Junín y ahora senador provincial (PRO), Pablo Petrecca, fija posición sobre los principales debates que marcarán la agenda bonaerense hacia 2027. Desde el desdoblamiento de elecciones hasta la boleta única y el futuro de las PASO, plantea una mirada crítica sobre el funcionamiento del sistema político y reclama reformas de fondo para “poner a la Provincia en control de su propio destino”.
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-El desdoblamiento de las elecciones es clave si queremos sacudir la política en Buenos Aires. Las elecciones pegadas a las nacionales hacen que nuestros problemas queden en la sombra, como si la inseguridad, la educación y la justicia no fueran temas urgentes. No estamos hablando sólo de conveniencia electoral, sino de poner en el centro de la discusión realidades que afectan a millones. Si el Gobernador se opone a abrir este debate se estaría negando a reconocer la necesidad de una provincia que toma el control de su propio destino.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-El problema de las reelecciones indefinidas no es solo cuántas veces se puede reelegir a alguien. El problema es cuando el tema aparece cada tanto en la agenda solo para negociar cargos, favores y armados políticos. Así, la política deja de discutir reglas para mejorar la democracia y pasa a discutir reglas para acomodarse. El PRO ha liderado la lucha por límites en la reelección, y lo hacemos porque creemos que la política debe estar al servicio de la gente, no de intereses particulares.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-La BUP es una herramienta revolucionaria que incomoda a los viejos actores de la política. Acaba con los métodos de control de la boleta, el clientelismo y la manipulación del voto. Con ella el votante recupera el poder. Es un avance hacia la transparencia y la igualdad en el proceso electoral. La experiencia a nivel nacional ha demostrado que es posible y beneficiosa. El PRO se mantiene firme en su apoyo a esta transformación: menos intermediarios, más autonomía para el votante.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Eliminar las PASO es un tema delicado, pero debemos arriesgarnos a cuestionar su validez. Aunque tienen su costo, las PASO dan voz a los candidatos y permiten una elección anticipada. Pero ¿realmente funcionan para la gente o son solo otra herramienta de invisibilidad política? Si las PASO no benefician a los votantes, deben revisarse a fondo. Es un tema que debe ser tratado con seriedad y no a conveniencia de cada año electoral.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-El problema es más profundo que la seguridad o la educación; es un sistema político que vive de administrar los problemas en lugar de resolverlos. Y mientras eso siga así, el bonaerense va a seguir siendo rehén de los armados políticos que se benefician de que nada cambie. La Provincia necesita menos rosca y más dirigentes dispuestos a transformarla; menos negociaciones en la oscuridad y más dirigentes audaces dispuestos a cuestionar el status quo. El cambio será imposible mientras persista el círculo vicioso de la política tradicional. La Pro-vincia necesita una revolución, no parches.