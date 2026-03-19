Volver | La Tecla Buenos Aires 19 de marzo de 2026 NOTA DE TAPA

Petrecca: "La BUP es una herramienta que incomoda a los viejos actores de la política"

El ex-intendente de Junín cuestiona el funcionamiento del sistema político bonaerense y pide reformas de fondo. El desdoblamiento electoral como una herramienta "clave", la boleta única y los límites a las reelecciones, y plantea revisar las PASO, con foco en la transparencia.

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