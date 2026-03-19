Acuerdos y alianzas fronterizos

Aunque marcan fronteras, los límites provinciales resultan imaginarios para muchos distritos, que aprovechan la infraestructura y la historia compartida para potenciar sus economías locales
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Si de fronteras se trata, los municipios suelen cruzarlas con naturalidad para sellar acuerdos con sus pares. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, intendencias y comunidades locales impulsan convenios comerciales y productivos para fortalecer las economías regionales. Pero más allá de los acuerdos formales, la cercanía territorial genera vínculos que muchas veces se desarrollan por fuera de lo institucional.
De ese modo se construye una red cotidiana con ciudades de provincias vecinas que funciona como una suerte de “Mercosur municipal”, sostenido más por la práctica que por tratados. A lo largo de corredores productivos como el eje del Paraná o la región pampeana, localidades bonaerenses mantienen intercambios permanentes con municipios de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa.
Además, productores que venden en ferias regionales, exposiciones rurales compartidas, delegaciones que participan en fiestas populares o eventos deportivos forman parte de esa dinámica. Así, apoyados en infraestructuras compartidas (rutas, puertos, etc.), las ciudades bonaerenses y sus vecinos se convierten en bloques económicos y nodos de una integración territorial silenciosa que fortalece el intercambio regional.