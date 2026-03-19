Volver | La Tecla Informe Especial 19 de marzo de 2026 MERCOSUR MUNICIPAL

Por Simón Reyna

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Acuerdos y alianzas fronterizos

Aunque marcan fronteras, los límites provinciales resultan imaginarios para muchos distritos, que aprovechan la infraestructura y la historia compartida para potenciar sus economías locales

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