Apps
Jueves, 19 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Informe Especial
19 de marzo de 2026
MERCOSUR MUNICIPAL

Acuerdos y alianzas fronterizos

Aunque marcan fronteras, los límites provinciales resultan imaginarios para muchos distritos, que aprovechan la infraestructura y la historia compartida para potenciar sus economías locales

Acuerdos y alianzas fronterizos
Compartir

Si de fronteras se trata, los municipios suelen cruzarlas con naturalidad para sellar acuerdos con sus pares. En distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, intendencias y comunidades locales impulsan convenios comerciales y productivos para fortalecer las economías regionales. Pero más allá de los acuerdos formales, la cercanía territorial genera vínculos que muchas veces se desarrollan por fuera de lo institucional. 

De ese modo se construye una red cotidiana con ciudades de provincias vecinas que funciona como una suerte de “Mercosur municipal”, sostenido más por la práctica que por tratados. A lo largo de corredores productivos como el eje del Paraná o la región pampeana, localidades bonaerenses mantienen intercambios permanentes con municipios de Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba y La Pampa. 

Además, productores que venden en ferias regionales, exposiciones rurales compartidas, delegaciones que participan en fiestas populares o eventos deportivos forman parte de esa dinámica. Así, apoyados en infraestructuras compartidas (rutas, puertos, etc.), las ciudades bonaerenses y sus vecinos se convierten en bloques económicos y nodos de una integración territorial silenciosa que fortalece el intercambio regional.


Volver | La Tecla
Informe Especial

OTRAS NOTAS

ARCAS DEL ESTADO

Provincia sale a captar $10.000 millones con Letras y garantiza pagos con coparticipación

La Provincia de Buenos Aires avanza con un nuevo tramo de Letras del Tesoro por hasta $10.000 millones. La emisión, a corto plazo y en pesos, busca cubrir necesidades de caja y podrá ajustarse por CER o tasa variable, con respaldo en fondos de coparticipación.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Laura Oliva repasa su trayectoria, revela cómo construyó su personaje y explica por qué se mantiene lejos de las redes sociales

Hoja de ruta nacional de Kicillof 2027

Reforma electoral: el grito de guerra en el MDF contra La Cámpora y el massismo

Bajo la lupa: Seguridad compró por USD 2 millones un simulador que se compra por la mitad

Suben y bajan: dos peronistas en el podio de los intendentes del Conurbano

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET