17 de marzo de 2026
NO DA LA CUENTA
Alerta: miles de monotributistas pueden perder su cobertura médica
Advierten que hay un “desfasaje” entre el aporte impositivo y el costo de las prestaciones. Un informe indica que ese costo quintuplica lo que ingresa por el impuesto unificado, y que el sistema de obras sociales “no puede sostener indefinidamente” esa situación.
El alto costo de las prestaciones médicas y el aporte relativamente bajo que hacen los monotributistas al sistema de obras sociales podría redundar en que miles de ellos terminen por quedarse sin cobertura, según un informe elevado al ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones.
Elaborado por el Sindicato de Comercio y la obra social del sector, el informe compara el costo promedio del Programa Médico Obligatorio (PMO) con el aporte del monotributo correspondiente al sistema de obras sociales, y determina una fuerte diferencia que haría inviable el sostenimiento del sistema, obligando a expulsar a estos contribuyentes.
En efecto, el costo del PMO supera hoy los 100.000 pesos mensuales por adulto, y en el caso de los jubilados, se ubica en unos 160.000 a 170.000 pesos, mientras que el aporte de un monotributista al sistema es de unos $ 22.000, lo que no cubre siquiera el valor de una consulta médica, detalla el trabajo.
Armando Cavalieri, secretario general del sindicato de Comercio, y Carlos Pérez, titular de la Obra Social de Empleados de Comercio y Actividades Civiles (OSECAC), se reunieron esta tarde con el ministro Lugones para plantearle el problema.
“El sistema de obras sociales no puede sostener indefinidamente este desfasaje, por lo que se requieren medidas urgentes para asegurar la cobertura de los monotributistas, quienes corren el riesgo de quedar fuera del sistema de obras sociales y verse obligados a recurrir exclusivamente al sistema público de salud”, dijo Cavalieri.
“Desde OSECAC queremos ser claros: no estamos planteando excluir a los monotributistas del sistema de obras sociales. Por el contrario, estamos convencidos de la importancia de garantizar el acceso a la salud para todas las personas. Sin embargo, también sabemos que, si continúa profundizándose este proceso de desfinanciación, no solo se pondrá en riesgo la atención de los monotributistas, sino la de todos los afiliados del sistema”, consideró Pérez.