Volver | La Tecla Nacionales 17 de marzo de 2026 NO DA LA CUENTA

Alerta: miles de monotributistas pueden perder su cobertura médica

Advierten que hay un “desfasaje” entre el aporte impositivo y el costo de las prestaciones. Un informe indica que ese costo quintuplica lo que ingresa por el impuesto unificado, y que el sistema de obras sociales “no puede sostener indefinidamente” esa situación.

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