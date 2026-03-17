17 de marzo de 2026
HACIA EL 2027
Larroque: “Hay que hablar de futuro, pensar ese futuro y dar esperanza”
El ministro de Kicillof resaltó la necesidad de construir una alternativa a Milei y ponderó la creación de la “usina de ideas” del MDF. “Lo peor que podemos hacer es no tener programa”, dijo. El intendente de Ramallo dijo que todo el peronismo bonaerense se encolumnará detrás del Gobernador.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, dijo hoy que el peronismo necesita “hablar de futuro, pensar ese futuro y dar esperanza”.
Larroque, una de las principales figuras del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) que motoriza la candidatura presidencial del gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para 2027, hizo esta consideración luego de que el mandatario encabezara el acto de lanzamiento del Centro de Estudios Derecho al Futuro (CEDAF), el think tank con que el MDF busca formar dirigentes y delinear un proyecto nacional.
El “Cuervo” Larroque dijo a La Tecla que la creación del CEDAF “es una bocanada de aire en un momento muy complejo de la Argentina” y que frente a la propuesta libertaria de Javier Milei, que se presenta como la única alternativa hace falta “hablar de futuro, pensar ese futuro y dar esperanza” con un programa diferente.
Consultado sobre la probable candidatura de Kicillof a la presidencia, dijo que aunque “todavía falta”, es importante “trabajar” para preparar una propuesta desde ahora.
“Lo peor que podemos hacer, si el país nos da una nueva oportunidad, es tener carencias en materia programática. Hay que escuchar a todos, intercambiar, y tener muy claro qué es lo que se tiene que hacer”, dijo Larroque.
“Mumi” Poletti
“En el PJ estaremos todos juntos acompañando a Axel”
Por su parte, el intendente de Ramallo, Mauro Poletti, quien también fue de la partida, destacó que “es importante que empiecen a aparecer alternativas para plantear un modelo económico, político y social diferente para la Argentina”.
Poletti apoyó la idea de que Kicillof sea el candidato presidencial del peronismo en 2027. “Venimos trabajando desde hace mucho tiempo para que así sea”, dijo. “Es el dirigente que ha soportado todo este tiempo un saqueo que le han hecho al gobierno de la provincia de Buenos Aires, que no tiene precedentes en la historia, y que a pesar de todas esas dificultades ha demostrado su capacidad de trabajo para poder llevar adelante la gestión.”
Respecto de las elecciones de anteayer en el Partido Justicialista (PJ) bonaerense, que ratificaron a Kicillof como titular del partido a nivel provincial e incluyeron pujas internas en 16 distritos adonde no se arribó a listas de unidad, “Mumi” Poletti dijo: “El domingo terminamos de ordenar los distritos que faltaban, y a partir de esa resolución estaremos trabajando todos juntos a futuro, acompañando a nuestro gobernador y candidato a presidente”.