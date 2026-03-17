Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de marzo de 2026 HACIA EL 2027

Larroque: “Hay que hablar de futuro, pensar ese futuro y dar esperanza”

El ministro de Kicillof resaltó la necesidad de construir una alternativa a Milei y ponderó la creación de la “usina de ideas” del MDF. “Lo peor que podemos hacer es no tener programa”, dijo. El intendente de Ramallo dijo que todo el peronismo bonaerense se encolumnará detrás del Gobernador.

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