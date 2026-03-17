17 de marzo de 2026
LANZADO
De a poco, Kicillof pone en marcha su gira nacional con la mira en 2027
El gobernador bonaerense estuvo por Zoom en un encuentro de armado territorial del MDF en Córdoba. En abril podría viajar a Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas.
El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ya está lanzado a la carrera hacia la presidencia de la Nación, por la que piensa competir en 2027, y en estos días comenzó a dar los primeros pasos para hacer presencia en distintos puntos del país, para consolidar una proyección nacional.
Hoy, el mandatario bonaerense “viajó” por vía telemática a la provincia de Córdoba, donde participó por videoconferencia en un encuentro destinado a armar una estructura del kicillofismo en la tierra gobernada por Martín Llaryora.
El “embajador” del gobierno bonaerense en Córdoba fue el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, quien compartió la coordinación del acto con el dirigente Carlos Caserio, ex senador nacional.
En su alocución vía Zoom, Kicillof resaltó: “No podemos dar ningún paso si no es con el interior y con cada una de las provincias”.
El Gobernador también recibió la invitación de su par fueguino, Gustavo Melella, para participar de la vigilia que se realizará el 2 de abril en recuerdo de la gesta de Malvinas. Melella dijo que el bonaerense tiene un “fuerte interés” en participar de ese evento.
“Él tiene muchas ganas de venir desde hace tiempo”, explicó el mandatario fueguino.
La vigilia por Malvinas se realizará en Rio Grande, a partir de la noche del 1 de abril, para, llegada la medianoche, iniciar el homenaje a los combatientes caídos en la guerra disputada por el archipiélago austral, ocupado por el Reino Unido.
La presencia virtual en Córdoba y el posible viaje a Tierra del Fuego forman parte de la ampliación de la agenda de Kicillof hacia todo el territorio nacional, que lo llevaría a recorrer distintos puntos del país mientras, con encuentros similares al de hoy, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) construye su base territorial en distintas provincias.