Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de marzo de 2026 LANZADO

De a poco, Kicillof pone en marcha su gira nacional con la mira en 2027

El gobernador bonaerense estuvo por Zoom en un encuentro de armado territorial del MDF en Córdoba. En abril podría viajar a Tierra del Fuego para participar de la vigilia por Malvinas.

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