Volver | La Tecla Nacionales 17 de marzo de 2026 CHAU, JAVO

Otro portazo: renunció el titular de la ANSES

Mientras avanzan cambios en la gestión del organismo, Fernando Bearzi presentó su dimisión a la dirección de la Administración Nacional de la Seguridad Social ante la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello. Lo reemplaza su segundo.

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