17 de marzo de 2026
DE CARA AL 2027
La idea de desdoblar no la ven con buenos ojos desde la Casa Rosada
Bajo la premisa de que 'quien adelanta no es aliado', el armado libertario analiza distrito por distrito el calendario electoral. El Gobierno nacional busca evitar que los gobernadores despeguen sus urnas de las nacionales para garantizar el impacto de la marca Milei, incluso en provincias con mandatarios cercanos
El oficialismo nacional comenzó a delinear su estrategia política de cara a las elecciones de 2027 y fijó una advertencia clara hacia los gobernadores: adelantar los comicios provinciales podría ser interpretado como una señal de distancia con la Casa Rosada. “Si adelantan, es porque claramente no son aliados”, es una definición que marca el tono de la relación entre la administración libertaria y los mandatarios del interior.
En la mesa política de La Libertad Avanza sostienen que el desdoblamiento electoral puede afectar el desempeño del oficialismo nacional, ya que separa las urnas provinciales de las nacionales y reduce el impacto del arrastre de la figura presidencial. Por eso, el esquema que analizan en Balcarce 50 combina dos caminos: cerrar acuerdos con gobernadores que mantengan sintonía con la Casa Rosada o competir con listas propias en los distritos donde los mandatarios decidan adelantar sus elecciones.
El armado libertario apunta a revisar el mapa político distrito por distrito. En el oficialismo consideran aliados prioritarios a mandatarios que ya compartieron estrategias electorales con el espacio, mientras que otros gobernadores mantienen una relación de cooperación más pragmática. Entre ellos aparecen los jefes de gobierno patagónicos, que acompañaron a Milei en la reciente Argentina Week, en Nueva York.
Si bien hay algunas ideas para quitar las oportunidades de desdoblar en cuanto a calendario electoral, buscar cierta amenidad política es un objetivo que tienen desde nación.