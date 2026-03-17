Volver | La Tecla Nacionales 17 de marzo de 2026 DE CARA AL 2027

La idea de desdoblar no la ven con buenos ojos desde la Casa Rosada

Bajo la premisa de que 'quien adelanta no es aliado', el armado libertario analiza distrito por distrito el calendario electoral. El Gobierno nacional busca evitar que los gobernadores despeguen sus urnas de las nacionales para garantizar el impacto de la marca Milei, incluso en provincias con mandatarios cercanos

Compartir