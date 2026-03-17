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17 de marzo de 2026
NO VA A SUCEDER...

Emergencia ambiental: el Concejo la votó, el intendente la vetó

El jefe comunal de Bragado, Sergio Barenghi, aseguró que anulará la medida votada por el deliberativo junto con el cierre del basural a cielo abierto. Aseguró que el municipio no cuenta con recursos para trasladar residuos al Ceamse.

Emergencia ambiental: el Concejo la votó, el intendente la vetó
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El intendente de Bragado, Sergio Barenghi (Unión por la Patria), confirmó que vetará la ordenanza que dispuso el cierre del basural a cielo abierto y la declaración de la emergencia ambiental en ese distrito.

El jefe comunal explicó que la decisión se toma “como un acto de responsabilidad” para evitar que los residuos terminen diseminados en distintos puntos de la ciudad, y reconoció que existe una deuda en materia ambiental.

“He sido el primero en admitir que tenemos una deuda con el basural. Cuando iniciamos la gestión y teniendo en cuenta el orden de prioridades no hicimos allí mayor hincapié. Nosotros focalizamos en salud, servicios y seguridad”, señaló.

Como informó La Tecla.info, el Concejo Deliberante aprobó por 10 votos a 8 la medida impulsada por la oposición, pero el mandamás peronista remarcó que cerrar el basural sin un plan alternativo no es viable. 

“El cierre definitivo sin tener definido dónde disponer la basura ni contar con los recursos económicos para trasladarla o llevarla al CEAMSE implica una inversión que hoy no tenemos. Además, eso no fue explicitado en la ordenanza”, afirmó.

En ese sentido, indicó a Bragado TV que el municipio ya trabaja en posibles soluciones, para lo cual fueron recibidos en el ministerio de Ambiente bonaerense, donde gestionaron la incorporación de un camión para residuos diferenciados. 

La intención, señaló, es iniciar campañas de concientización para promover la separación domiciliaria de residuos, aunque admitió que la máquina para realizar dicha separación se encuentra en reparación.
 

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