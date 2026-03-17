Volver | La Tecla Nacionales 17 de marzo de 2026 SALUD

Quirno confirmó el retiro de Argentina de la OMS

El ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto de Argentina, Pablo Quirno, confirmó este martes “el retiro de la Argentina de la Organización Mundial de la Salud (OMS)”. Las consecuencias de salir del vínculo con la salud global.

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