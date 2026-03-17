Colapsó el sistema eléctrico nacional en Cuba y está sin luz por horas indefinidas

La isla de Cuba quedó completamente a oscuras tras el colapso total de su Sistema Electroenergético Nacional (SEN), un nuevo episodio de la profunda crisis energética que afecta al país desde hace más de un año y medio.



La estatal Unión Eléctrica (UNE) confirmó en su cuenta oficial en X: “Ocurrió una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional. Comienzan a implementarse los protocolos de restablecimiento”.



Este es el sexto apagón nacional en apenas 18 meses, sumándose a episodios previos como el del 7 de marzo, cuando un déficit similar dejó sin luz al 68% del territorio.



En esta ocasión, el corte afecta a la totalidad de la isla, impactando a más de 11 millones de habitantes que enfrentan interrupciones en servicios básicos, hospitales, escuelas, industrias y la conservación de alimentos.



Las causas del colapso se atribuyen al deterioro extremo de la red eléctrica: nueve de las dieciséis unidades termoeléctricas están fuera de servicio, lo que representa cerca del 40% de la capacidad de generación.



El país depende de plantas antiguas y combustibles importados, pero enfrenta una severa escasez agravada por sanciones estadounidenses que limitan la llegada de petróleo (principalmente desde Venezuela) y repuestos.



La UNE estimó previamente que el 62% del país quedaría sin suministro en el horario pico de demanda, con una brecha de casi 1.930 megavatios entre la generación disponible (1.220 MW) y la necesidad máxima (3.150 MW). Las autoridades activaron protocolos de emergencia para intentar reconectar progresivamente el sistema, pero no ofrecieron un cronograma preciso de recuperación.



La crisis energética se ha convertido en un factor de presión constante sobre la economía y la vida cotidiana cubana, con cortes prolongados que generan malestar social, protestas esporádicas y reclamos masivos en redes.



Este nuevo apagón total llega en medio de conversaciones anunciadas entre Cuba y Estados Unidos, lo que añade incertidumbre sobre posibles alivios en el corto plazo.

