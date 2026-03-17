17 de marzo de 2026
REVISTA QUé
La ola privatizadora llega a la Ciudad y Jorge Macri recibe fuertes críticas
La propuesta apunta a reducir gastos del gobierno porteño, pero la discusión sobre el impacto en trabajadores y contenido sigue abierta.
El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, analiza privatizar los medios públicos de la Ciudad de Buenos Aires mediante concesiones a operadores privados. La medida busca reducir gastos de la administración porteña y generó un debate sobre el rol de los medios estatales.
El plan contempla licitar la gestión de tres señales clave: las radios La Once Diez y La 2x4, y el Canal de la Ciudad. Aunque pasarían a empresas privadas, continuarían usando las licencias estatales.
Los pliegos del concurso estaban listos para publicarse, pero la iniciativa se frenó por discusiones internas dentro del gobierno porteño, que también recibieron cuestionamientos políticos y preocupaciones sobre el destino de los trabajadores de estos medios.
Desde el entorno de Macri sostienen que la concesión permitiría mantener los medios operativos sin depender del financiamiento estatal, reduciendo los costos de funcionamiento. La medida se enmarca en un debate más amplio sobre la relación entre el Estado y los privados en la gestión de contenidos informativos y culturales.
Por ahora, el proyecto sigue en evaluación. Las conversaciones internas continúan, y la eventual privatización de las señales públicas permanece abierta a definiciones políticas.