17 de marzo de 2026
CAUSA CUADERNOS
Cristina declaró en Comodoro Py y denunció "prácticas mafiosas de jueces"
La expresidenta Cristina Kirchner se presentó este martes ante el Tribunal Oral Federal 7 para declarar en el juicio por la causa Cuadernos, donde está acusada como jefa de una asociación ilícita. Con resplado del MDF, la militancia se movilizó mientras la defensa cuestiona la validez de las pruebas y ella denuncia un “show judicial”.
Con tobillera electrónica y en su primera salida oficial desde la condena, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner declara hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 7 en la "causa Cuadernos", procesada como la presunta jefa de una asociación ilícita y coautora del delito de cohecho pasivo, debido a que se estableció la presencialidad obligatoria para el inicio de las indagatorias del juicio.
Desde las 7, militantes y seguidores de CFK se concentraron en la puerta de su casa, en San José 1.111, para acompañarla y volver a decir que el presidente Javier Milei utiliza la condena con prisión domiciliaria de la exmandataria “para tapar el desastre” de su gestión.
Luego de idas y venidas entre el kicillofismo y el cristinismo, el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) fundado por Axel Kicillof se sumó a la convocatoria “contra la injusticia”. El propio gobernador bonaerense comenzó el día con un mensaje de solidaridad hacia la expresidenta. “El partido judicial de la mano del gobierno de Milei continúa su acoso contra Cristina”, sostuvo.
Según el gobernador, la declaración indagatoria presencial forma parte de “otro espectáculo”. “Montan este show justo cuando ya se torna inocultable el efecto destructivo de las políticas del gobierno, y mientras estallan escándalos como el de la criptoestafa, en el que actúan como encubridores los mismos que persiguen a los dirigentes del campo popular”, aseguró.
La citación se conoció la semana pasada luego de que se comunicara el rechazo del pedido de nulidad que había presentado su defensa y la de otros imputados, como el exministro de Planificación, Julio De Vido, quienes argumentaron irregularidades en la instrucción y cuestionaron la veracidad de los testimonios de los “arrepentidos”.
Particularmente, el abogado de Cristina Kirchner, Carlos Beraldi, sostuvo que los cuadernos presentados como prueba “fueron manipulados”, por lo que no deberían formar parte de las supuestas evidencias que se toman en el caso. Asimismo, señaló que las declaraciones de los 31 imputados calificados como colaboradores fueron realizadas bajo extorsión.
El TOF 7, integrado por Fernando Canero, Enrique Méndez Signori y Germán Castelli, debe decidir sobre los planteos preliminares que se llevaron a cabo hasta ahora y serán los responsables de investigar la presunta red de sobornos y cartelización de la obra pública entre los años 2003 y 2015.
Aunque el tribunal confirmó el inicio del cronograma con Cristina Kirchner, también están citados para esta fase del proceso otros imputados de alto perfil, como De Vido y otros exfuncionarios y empresarios vinculados a la causa.
"Dan Circo"
Este lunes, a poco de presentarse en Comodoro Py, Cristina Kirchner publicó un posteo en la red social X. "Cuando el Poder Ejecutivo no le da pan y trabajo al Pueblo… el Partido Judicial y los medios hegemónicos le dan circo… No falla", indicó. Y sumó: "El Tribunal Oral 7 en la farsa procesal titulada Cuadernos, que se viene tramitando vía Zoom, acató la exigencia mediática de 'presencialidad'. Es que la foto que se puede capturar desde la pantalla del canal de YouTube con caras “en cuadraditos” no da para tapa de diario ni videítos en la tele… y como ya se sabe… el 'show debe continuar'”.
A su criterio, la citación en esta fecha obedece a una operación distractoria. "Fábricas cerradas o tomadas y obreros despedidos; locales sin alquilar y negocios vacíos; inflación superior a los dos puntos desde hace meses (pese a transitar desde hace más de dos años el ajuste económico más brutal que se recuerde); salarios en caída libre; familias endeudadas y moras bancarias que no se veían desde el final de la convertibilidad; comer carne… un lujo y cada vez más gente en situación de calle…", apuntó en su posteo, en una descripción que calificó como "catástrofe social y económica de este cuarto desgobierno neoliberal en la República Argentina".
Para cerrar, asestó: "Lo que tampoco van a poder ocultar, pese al cajoneo del Fiscal Taiano (Comodoro Py… ¡cuándo no!), son las pruebas de lo que fue la estafa de LIBRA por la que Milei, autor de la célebre frase 'la moral como política de Estado', habría pactado la módica suma de… 5 millones de dólares. En fin…".