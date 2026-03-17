Volver | La Tecla Buenos Aires 17 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Mar del Plata: las claves del pliego de transporte

Tras diversas idas y vueltas, el ejecutivo envió el pliego al concejo deliberante y buscará su aprobación para concesionar el servicio urbano. el plan introduce una red híbrida y promete modernización

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