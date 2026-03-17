Se abre el debate por la reforma política

Presidentes de bloque y referentes de los distintos espacios fijan postura sobre elecciones desdobladas, reelecciones, Boleta Única de Papel y las PASO. También ponen sobre la mesa los temas urgentes a resolver
Compartir
Los presidentes de bloque en el Senado Sergio Berni (Fuerza Patria), Carlos Curestis (LLA), Pablo Petrecca (PRO), Marcelo Leguizamón (Hechos – UCR Identidad) y Nerina Neumann (UCR) y los titulares de bancada en Diputados Alejandro Rabinovich (PRO), Diego Garciarena (UCR – Cambio Federal), Martín Rozas (Unión y Libertad), Andrés De Leo (CC), Manuel Passaglia (Espacio Abierto - Hechos), Gustavo Cuervo (Nuevos Aires), Christian Castillo (PTS-FIT) y Alejandra Lordén (UCR), y el vicepresidente de la Cámara baja de La Libertad Avanza, Juan Osaba, hablan sobre temas de la reforma electoral en la Provincia.
Con un oficialismo bonaerense que se debate en una interna en la que no hay consenso sobre temas electorales clave, hay coincidencia en el arco opositor sobre impulsar la Boleta Única de Papel, quizá uno de las únicas cuestiones en las que el peronismo se alínea detrás del sistema tradicional y rechaza al BUP. Distintas posturas sobre qué hacer con las PASO, disidencias en relación a la reelección indefinida de intendentes y legisladores y una coincidencia entre parte del peronismo, La Libertad Avanza y la izquierda sobre la elección el mismo día entre Nación y Provincia, mientras casi todo el resto de la oposición apoya el desdoblamiento.
Es casi unánime entre los opositores el reclamo sobre seguridad, como un tema prioritario a resolver.
Sergio Berni (Fuerza Patria)
1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-No creo que la política deba reducirse a la administración de problemas locales. Creo en un Proyecto Nacional y el peronismo debe ser el vector que lo exprese. Por eso descreo de las propuestas electorales desdobladas, porque ello supone desarticular al peronismo, tribalizarlo y convertirlo en una confederación de partidos locales incapaces de tener una propuesta programática única. Entiendo que las elecciones deben estar unificadas. Si el peronismo no expresa el interés general de la Nación, no tiene razón de ser. Si alguien tiene vocación vecinalista, que arme un partido vecinal. Nosotros, en cambio, nacimos para expresar los intereses de la Patria entendida como un cuerpo único. El desdoblamiento no obedece a una cuestión doctrinaria ni a ninguna definición estratégica. También debo decir que no hay proyectos locales sin proyecto nacional. ¿O alguien cree que es posible un municipio próspero en el marco de un país devastado? O damos una pelea única todos juntos o nos dispersamos en un desdoblamiento que solo servirá para profundizar nuestras debilidades.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-No hay nada más sagrado que la voluntad del pueblo. Vox populi, Vox Dei. Por eso no comparto la limitación de las reelecciones por ley. El pueblo te pone y te saca. Además, la Constitución provincial lo permite. La ley no puede construir restricciones legales que la Constitución no consagra, porque eso significa desvirtuar la propia Constitución y el espíritu del constituyente. No se puede poner un bozal a la voluntad popular. Si la ciudadanía no está de acuerdo con una reelección, votará a otro. Tan simple como eso. Lo que sucede es que algunos pretenden solucionar con atajos leguleyos lo que no pueden solucionar desde la política.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-No comparto la Boleta Única de Papel. La boleta tradicional funcionó siempre. En la boleta tradicional están todos los candidatos. En la boleta única apenas los primeros porque no hay lugar para que figuren todos los candidatos. Eso es un disparate. Critican la boleta tradicional y la lista sábana, pero en su reemplazo proponen un sistema que directamente esconde a casi todos los candidatos. Es absurdo e inconstitucional. Otra vez lo mismo, buscan modificar la legislación electoral para conseguir lo que no pueden obtener en las urnas. Hay que recordar que la Constitución Nacional establece que los partidos políticos son instituciones fundamentales del sistema político. Se deben elegir partidos políticos que son la expresión de intereses concretos y de proyectos de Nación concretos. No se eligen caras sueltas. Por eso la boleta que algunos llaman tradicional es la que mejor expresa este concepto, que fue receptado en la constitución reformada del 94.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Si eliminás las PASO tenés un problema enorme de imposible resolución: cómo elegir democráticamente los candidatos de una propuesta electoral. Corrés el riesgo de legitimar las listas armadas a dedo o mediante elecciones internas con padrones desactualizados. Los EEUU, por ejemplo, tienen primarias abiertas y allí funciona muy bien. Las PASO son un elemento ordenador de la política a través de la voluntad ciudadana. Es el propio pueblo elector quien ordena una propuesta electoral y define candidatos. Ese concepto es fundamental y no puede ser desvirtuado mediante una reforma regresiva que suponga volver a las peores prácticas amañadas de la política. Hay tres hitos en materia electoral en nuestra historia: la ley Sáenz Peña que permitió el voto secreto, universal y obligatorio; la ley de voto femenino y la ley de las PASO. Finalmente quiero señalar una curiosidad: las PASO han beneficiado más a las fuerzas no peronistas que al propio peronismo. Es decir que no hago una defensa de las PASO pensando en el beneficio propio sino poniendo por encima el interés general. Si se tratara de la propia conveniencia ya mismo impulsaríamos su derogación.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Uno de los grandes problemas de la Provincia es la quita de recursos de la coparticipación por una normativa absolutamente injusta y regresiva. Ahora se suma la quita arbitraria de los recursos no coparticipables que dependen de la voluntad del PEN. La provincia de Buenos Aires y el gobernador a Kicillof sufren la falta de criterio de un Gobierno Nacional que premia a los gobernadores sumisos y castiga a los opositores, y tanto se habla de institucionalidad en nuestro país. Aquí hay un tema a resolver, con un gran acuerdo nacional que coloque a la provincia de Buenos Aires en el lugar que se merece, en función de lo que aporta al PBI nacional. Los bonaerenses aportamos casi el 40 por ciento de lo que recauda la Nación pero recibimos mucho menos. Esa situación de discriminación económica y financiera representa una grave restricción que condiciona el propio desarrollo de nuestra provincia. Es algo que debemos modificar.
Carlos Curestis (La Libertad Avanza)
1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-La pregunta sería ¿para quién es conveniente? Porque tener a la gente yendo a votar cuatro veces, y gastando recursos que la Provincia no tiene, nosotros creemos que es innecesario. Quizás el Gobernador cree que lo beneficia, como si desdoblar las elecciones mejorara su gestión.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Siguiendo la misma línea, eso solo beneficia a la casta enquistada de la provincia de Buenos Aires. Si no hay alternancia no hay ideas nuevas, no se renuevan las energías para trabajar por el vecino y el control cruzado de poderes empieza a ser muy laxo. Eso lleva a lo que vemos hoy, cajas políticas y corrupción por todos lados, y así la Pro-vincia y los municipios seguirán devastados.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Nosotros somos los impulsores de Boleta Única Papel en el Senado de la provincia de Buenos Aires desde hace 2 años ya. Apenas asumimos, la reforma de todo el sistema político fue nuestra bandera. Quedó demostrado en octubre del año pasado que es una opción más barata, más fácil de controlar y que iguala las oportunidades de todos los partidos políticos.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Hasta ahora las PASO han funcionado como una encuesta adelantada, porque es mentira que haya internas competitivas. Además, solamente han generado incertidumbre y especulación económica, lo que no ha traído nada bueno a nuestro país. En lo personal pienso que tienen que desaparecer; si los partidos políticos necesitan una interna que se la paguen ellos.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Sin duda, la seguridad. Nosotros ya estamos trabajando para hacernos cargo de eso a partir del primer día en 2027. Pero también hay un gran déficit en educación, salud, y en muchos distritos la carencia de agua potable y cloacas, empeorado por la falta de un sistema de recolección y tratamiento de residuos de todo tipo. La Provincia es una casa que está totalmente desordenada, pero que los bonaerenses tengan un poquito más de paciencia, en 2027 cuando el kirchnerismo pase a la historia y la libertad avance en territorio bonaerense, todas estas cuestiones se van a encarar a fondo como ya lo demostró el presidente Javier Milei a nivel nacional.
Pablo Petrecca (PRO)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-El desdoblamiento de las elecciones es clave si queremos sacudir la política en Buenos Aires. Las elecciones pegadas a las nacionales hacen que nuestros problemas queden en la sombra, como si la inseguridad, la educación y la justicia no fueran temas urgentes. No estamos hablando sólo de conveniencia electoral, sino de poner en el centro de la discusión realidades que afectan a millones. Si el Gobernador se opone a abrir este debate se estaría negando a reconocer la necesidad de una provincia que toma el control de su propio destino.
2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-El problema de las reelecciones indefinidas no es solo cuántas veces se puede reelegir a alguien. El problema es cuando el tema aparece cada tanto en la agenda solo para negociar cargos, favores y armados políticos. Así, la política deja de discutir reglas para mejorar la democracia y pasa a discutir reglas para acomodarse. El PRO ha liderado la lucha por límites en la reelección, y lo hacemos porque creemos que la política debe estar al servicio de la gente, no de intereses particulares.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-La BUP es una herramienta revolucionaria que incomoda a los viejos actores de la política. Acaba con los métodos de control de la boleta, el clientelismo y la manipulación del voto. Con ella el votante recupera el poder. Es un avance hacia la transparencia y la igualdad en el proceso electoral. La experiencia a nivel nacional ha demostrado que es posible y beneficiosa. El PRO se mantiene firme en su apoyo a esta transformación: menos intermediarios, más autonomía para el votante.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Eliminar las PASO es un tema delicado, pero debemos arriesgarnos a cuestionar su validez. Aunque tienen su costo, las PASO dan voz a los candidatos y permiten una elección anticipada. Pero ¿realmente funcionan para la gente o son solo otra herramienta de invisibilidad política? Si las PASO no benefician a los votantes, deben revisarse a fondo. Es un tema que debe ser tratado con seriedad y no a conveniencia de cada año electoral.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-El problema es más profundo que la seguridad o la educación; es un sistema político que vive de administrar los problemas en lugar de resolverlos. Y mientras eso siga así, el bonaerense va a seguir siendo rehén de los armados políticos que se benefician de que nada cambie. La Provincia necesita menos rosca y más dirigentes dispuestos a transformarla; menos negociaciones en la oscuridad y más dirigentes audaces dispuestos a cuestionar el status quo. El cambio será imposible mientras persista el círculo vicioso de la política tradicional. La Pro-vincia necesita una revolución, no parches.
Nerina Neumann (Unión Cívica Radical)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-Sí, absolutamente. Desde el radicalismo sostenemos que la Provincia necesita recuperar su autonomía política, no puede seguir siendo el vagón de cola de la elección nacional. El sistema actual hace que se discutan candidatos a presidente y se termine eligiendo gobernador por arrastre. Desdoblar permite que los vecinos evalúen la gestión provincial, la seguridad, las escuelas y los hospitales de acá, sin que la discusión nacional opaque los problemas estructurales que nos afectan todos los días. Y está en línea con nuestro reclamo de mayor autonomía municipal, haciendo que la problemática local adquiera su real y necesaria dimensión.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-La alternancia es un valor republicano innegociable. Dos mandatos son suficientes para llevar adelante un proyecto. La perpetuidad en el cargo no solo desgasta las instituciones, sino que bloquea la aparición de nuevos liderazgos. Ya hemos dado el debate y apoyamos las leyes que pusieron fin a las reelecciones indefinidas. La democracia se oxigena cuando hay rotación. Además, como en Buenos Aires los intendentes se eligen por mayoría simple, con algo más del 30% se puede estar una eternidad en el cargo.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Boleta Única de Papel, sin dudas. Es una de las banderas que el radicalismo ha levantado con fuerza en la Legislatura, junto a la autonomía municipal. Este sistema se traduce en mayor transparencia y equidad: se termina el robo de boletas, el negocio de las imprentas fantasmas y la ventaja para los aparatos municipales grandes. Con la BUP el Estado garantiza que toda la oferta electoral esté presente en el cuarto oscuro. Además, es mucho más económica y sustentable ambientalmente. Es pasar del siglo XIX al XXI en materia electoral. Las PASO nacionales fueron un avance que ahora está en riesgo de retroceso si avanza la idea de permitir votar boleta completa; volveríamos en parte al vicio de la boleta sábana partidaria.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Las PASO son una herramienta que ha permitido democratizar los partidos políticos y, sobre todo, ha servido para amalgamar coaliciones amplias. Es un tema que debemos debatir con seriedad, tienen su costo y son impopulares, pero también ordenan. No podemos cometer el error del año pasado de suspender las PASO a las apuradas sin establecer un sistema alternativo. En épocas dónde las alianzas dominan el escenario electoral es necesario tener un sistema claro y democrático para definir candidaturas.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-El principal problema es la falta de autonomía y viabilidad institucional. Buenos Aires es una provincia que genera muchísima riqueza pero que vive de rodillas pidiendo recursos al Gobierno Nacional. Si tengo que ser más específica en el día a día del vecino: la inseguridad y la decadencia educativa, la salud sostenida en gran parte por los hospitales municipales o efectores privados, la crisis de IOMA que afecta a más de 2 millones de bonaerenses. Tenemos un territorio donde el Estado ha cedido el control, y recuperar ese orden —con una policía profesional y escuelas que enseñen y no que solo contengan— es la prioridad número uno para que la Provincia vuelva a ser el motor productivo del país.
Marcelo Leguizamón (Hechos - UCR Identidad)
1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-El desdoblamiento de las elecciones debe analizarse con una mirada institucional y práctica al mismo tiempo. El camino ideal sería que la Provincia sancione una ley de Boleta Única de Papel, en línea con la legislación nacional y testeada de forma exitosa en la práctica en las últimas elecciones. Se unificaría el sistema electoral, se simplificaría el proceso de votación y se daría un paso importante hacia un esquema más transparente y moderno. Si las elecciones se desdoblan, el primer problema es que se obliga a los ciudadanos a concurrir a votar más veces, algo que en la práctica termina generando cansancio y, muchas veces, menor participación. No parece razonable multiplicar los comicios cuando existen alternativas que permiten simplificar el proceso.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Es importante abordarlo con una mirada equilibrada. No estamos hablando de privilegios personales de los dirigentes, sino de derechos políticos fundamentales. Por un lado, el derecho de cualquier ciudadano a ser elegido y, por otro, el derecho de los votantes a elegir libremente a sus representantes. Y la alternancia en el poder es un principio republicano esencial que nuestras instituciones deben preservar. En los sistemas democráticos modernos, la renovación periódica de los cargos es un mecanismo que fortalece la calidad institucional y evita la concentración de poder en una misma persona o grupo político durante largos períodos. Además, la alternancia permite la circulación de nuevos liderazgos, de nuevas ideas y evita que las estructuras del Estado se confundan con proyectos personales o partidarios.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Estoy convencido que representa un paso importante para mejorar la calidad del sistema electoral. Garantiza que toda la oferta esté presente en una misma boleta, lo que asegura condiciones de competencia más equitativas, independientemente de sus recursos o de su capacidad logística. Además, el Estado no sólo controla y oficializa las candidaturas, sino que también se encarga del diseño, la impresión y la distribución de las boletas. También aporta mayor seguridad y transparencia en el momento de votar, ya que las boletas quedan bajo custodia de la autoridad de mesa, lo que reduce prácticas irregulares como el robo o la falsificación de boletas y evita mecanismos como el voto cadena.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Las PASO cumplen un rol importante, no es conveniente eliminarlas sin dar una discusión profunda porque han aportado herramientas útiles para ordenar la competencia política y fortalecer el proceso electoral. Y funcionan como una instancia previa que permite estructurar mejor las alianzas, clarificar liderazgos y consolidar ofertas electorales.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-El principal problema es la falta de coordinación político-administrativa del Estado. Muchas veces se discuten políticas públicas concretas de seguridad, salud, educación o desarrollo productivo, pero el problema de fondo es que el propio diseño institucional de la Provincia está profundamente desordenado, con múltiples divisiones territoriales que no coinciden entre sí. En el plano más concreto el problema que aparece con mayor urgencia es la inseguridad, y preocupa la ausencia de un plan integral claro por parte del gobierno provincial.
Alejandro Rabinovich (PRO)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué
-Lo primero que hay que pensar es en la gente, la que tiene que ir votar. ¿Cuánto es lógico que una persona concurra a votar? No tiene ningún sentido que una persona tenga que ir a votar en un mismo año cuatro o cinco veces, porque le sacás las ganas de participar. Me parece que cuando uno va cambiando las reglas según le convenga, lo que hace es mover el escenario. Creo que hay una solución que trajo la Boleta Única de Papel, que permite poder votar las distintas categorías y que la gente pueda elegir. Eso genera un desdoblamiento de hecho, con lo cual la primera discusión que merece la Provincia es adherir al sistema de Bolita Única.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores? -Nosotros no estábamos a favor de las re-reelecciones. Lo planteamos el año pasado cuando vino el debate y mantenemos la misma línea. Creemos que es lógico que en un cargo se pueda estar dos períodos y no más que eso.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Esta es la primer gran discusión que tenemos que dar. Del PRO ya hemos presentado varios proyectos en 2022 y 2023 para discutirlo como cuestión previa a todas. El sistema de la lista larga de papel es un sistema vetusto, que no sirve, que genera picardías en la propia elección, donde no todos tienen las mismas condiciones. La primera gran discusión que se tiene que dar en la Provincia es entrar a un sistema de Boleta Única de Papel, que ya mostró en octubre que funcionó bien.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-No tiene ningún sentido que las PASO sean obligatorias para aquellos que no tienen una elección de candidatos. Una PASO, como está armada en la Argentina con la ley de 2009, no tiene ninguna lógica cuando muchas veces se va a PASO donde no hay elección de candidaturas, sino que es una elección obligatoria más que se agrega. Cuando, en realidad, no debería tener obligación de votar porque el partido que yo voy a elegir no tiene una elección. Las PASO debieran ser solamente un sistema en el caso de que los frentes electorales requieran de esa alternativa. No tiene sentido que esté obligado a ir a votar alguien para elegir candidatos que ya son esos candidatos. Es, de vuelta gastar plata y de vuelta que el elector tenga que ir más veces a la elección.
5 ¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Ha dos grandes temas. Por supuesto, la seguridad, que es un reclamo constante en todos los lugares, como tema global. Y, como tema puntual, IOMA; el abandono que hubo en los últimos años, por parte del gobierno de Axel, de la atención de toda la gente que tiene que atenderse por IOMA. Es un tema que realmente tiene abandonados a muchísimos bonaerenses y no se da solución. No hay recorrida o visitas que hagas donde no te digan el problema de IOMA. Y la seguridad es un tema constante que reclama todo el mundo cuando hablás.
Juan Osaba (La Libertad Avanza)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué
-No es conveniente desdoblar las elecciones. Es un derroche de recursos económicos en momentos en que la provincia de Buenos Aires tiene serios problemas de finaciamiento por culpa de políticas populistas. La ausencia de gestión de Kicillof es un desastre; por ejemplo, en estos últimos días llevó a que la Justicia embargara a la provincia por $157.164.287.201 para garantizar el inicio de obras destinadas al tratamiento y disposición final de los líquidos cloacales generados de la capital provincial, Berisso y Ensenada. Este es un ejemplo de temas que hay que resolver antes de pensar en desdoblar las elecciones. Hoy no es un tema prioritario para los bonaerenses. 2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Es un tema en el que ya hemos fijado postura: estamos totalmente en contra de las reelecciones indefinidas. La casta se quiere seguir regenerando y busca enquistarse en los últimos rincones de poder que conserva. Tienen miedo y saben que esta vez se les termina todo.
3¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Claramente Boleta Única de Papel. Es uno de nuestros temas de la agenda legislativa en la Provincia. El presidente de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, Sebastián Pareja, fue claro en que es uno de los ejes para dar la pelea. Creo que moderniza el proceso electoral y limita las prácticas oscuras del clientelismo político.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Hay que eliminarlas. Por lo mismo que pasa con el desdoblamiento. Las PASO son otro derroche de recursos.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Creo que la Provincia viene de largos años de políticas populistas que destruyeron todas las estructuras. Hay que hacer reformas críticas y uno de los principales temas que sufrimos todos los que vivimos en la Provincia es la ausencia de un plan de seguridad. La lucha contra el delito, la inseguridad, es un tema prioritario a resolver.
Diego Garciarena (UCR - Cambio Federal)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-El desdoblamiento se da de hecho por la coexistencia de los distintos instrumentos electorales (BUP en elecciones nacionales y Boleta Sábana en las elecciones provinciales). Lo que podemos discutir es si deben hacerse el mismo día o en días distintos (concurrentes o no concurrentes) y en ese sentido creo que es bueno separar la discusión provincial de la nacional.
2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-No es un tema prioritario en absoluto. El debate de las reelecciones debe hacerse en una reforma constitucional que fije definitivamente un camino (igual que la CN). No podemos estar cada año discutiendo lo mismo y cambiando las reglas de juego según la coyuntura. Respecto de las reelecciones de intendentes y concejales, quienes somos autonomistas creemos que es un tema que debe discutir y decidir cada Concejo Deliberante.
3¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Boleta Única de Papel, sí. Tenemos un proyecto presentado y la experiencia de la elección nacional del 2025 demostró que es un excelente instrumento de votación. Rápido, económico, sustentable y transparente.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Las PASO son una herramienta fundamental para ordenar el mapa electoral y resolver las cuestiones internas de cada sector.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-La educación pública. Hay que recuperar la calidad educativa, hay que invertir en educación, más y más. “Todos los problemas son problemas de educación” afirmaba Domingo Faustino Sarmiento, y vaya si tenía razón.
Andrés de Leo (Coalición Cívica)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué
-Estoy a favor del desdoblamiento de las elecciones provinciales, para que se debatan las propuestas de la Provincia y municipales sin que queden opacadas por la elección nacional, que generalmente absorbe la agenda de debate.
2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Históricamente hemos estado en contra de las reelecciones indefinidas y seguimos sosteniendo esa posición.
3¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Nuestro partido viene siendo impulsor de la Boleta Única desde el 2007 y seguimos insistiendo desde entonces. Las experiencias en las provincias que la implementaron y la elección nacional pasada demostraron las ventajas respecto de la boleta sábana tradicional y el respaldo de la ciudadanía.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Las PASO no han demostrado eficacia y tienen un importante rechazo de la ciudadanía. Pero es necesario buscar una alternativa para que los partidos o frentes políticos puedan resolver, a través de la participación ciudadana, las candidaturas. En 2003 se implementó una elección simultánea abierta no obligatoria en la Provincia, donde podían votar ciudadanos afiliados y quienes no tuvieran afiliación a otros partidos. Esa puede ser una alternativa a las PASO.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Creo que no puede definirse un único problema como el más importante en la provincia de Buenos Aires. Probablemente, la inseguridad y la falta de trabajo y pérdida de ingresos sean los transversales a todo el territorio. Pero la Provincia es ineficaz y lo seguirá siendo sino se realiza un profundo cambio de modelo de gestión, que abarque descentralización, autonomía y cambio de régimen municipal, entre otros.
Manuel Passaglia (Espacio Abierto - Hechos)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-Es conveniente. Para enfocar la elección a los problemas específicos de la Provincia y no atarlos a una discusión nacional que beneficia solo a la grieta.
2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Estamos en contra de las reelecciones indefinidas y así hemos votado en 2021, aun en contra de lo que votó la mayoría del bloque que integrábamos.
3¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Boleta Única sin dudas, para ganar transparencia, ahorrar costos y minimizar el fraude en el Conurbano.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Las PASO fueron siempre una herramienta del gobierno de turno para sacar el mejor rédito político posible para ellos. El problema no es PASO sí o no. El tema es sostener en el tiempo reglas claras e iguales para todos los que quieren competir y para que la gente sepa con tiempo cómo se va a votar.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-El kirchnerismo.
Gustavo Cuervo (Nuevos Aires)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-Con el objetivo de que la Provincia asuma un rol de plena independencia político-electoral frente a la autoridad federal y, al mismo tiempo, permita a la ciudadanía evaluar la gestión provincial y municipal, el año pasado presentamos un proyecto de ley para establecer de forma definitiva el desdoblamiento de las elecciones provinciales y municipales respecto de las nacionales.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas? ¿Qué opina de la Boleta Única de Papel?
-Reelecciones indefinidas, la implementación de la Boleta Única de Papel, al igual que la continuidad o no de las PASO son reformas en materia electoral que tienen que ser si o si resueltas por la Legislatura este año. En este sentido, como lo establecimos en otra norma que presentamos, es necesario plantear que todo cambio en las reglas electorales deba contar con un periodo de carencia de 6 meses para la entrada en vigencia de las reformas a la legislación electoral, para no repetir la anomalía que vivimos previo a los comicios de 2025.
3Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Los legisladores tenemos la obligación de generar un sistema electoral que sea claro para el elector, confiable en la representación del voto, y además se debe tener en cuenta que cada modificación no se puede realizar de forma aislada. Por ejemplo, si se implementa la BUP, la continuidad de las PASO bonaerense hará impracticable su realización. Esto sucede debido a que si varios precandidatos se presentan en todos los partidos políticos que están en condiciones de participar la boleta tendrá dimensiones inmensas.
4¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Sin lugar a dudas, el principal problema a resolver es la seguridad. Es una problemática que se tiene que tomar como prioridad. Todas las fuerzas políticas deberíamos aunar criterios para que podamos estar en la calle sin miedo a ser víctimas de un robo.
Christian Castillo (PTS - FIT)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-No consideramos conveniente desdoblar las elecciones porque cuando las provinciales se desdoblan sin recursos, sin medios de comunicación, solo benefician a los que tienen los aparatos de gobierno. Todo el resto de los partidos se ve desfavorecido por esa estructura electoral, así que somos contrarios al desdoblamiento.
2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-También estamos en contra. Creemos que, en este caso, es parte de una negociación que tiene el Gobierno provincial como pago de favores por el desdoblamiento anterior y no estamos de acuerdo. Más cuando son intendentes que cobran los salarios de funcionarios más altos de todos los que hay, mientras mantienen salarios de hambre para la gran mayoría de los trabajadores municipales.
3¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Boleta Única de Papel no, estamos por la boleta tradicional. En la boleta única no se ve el total de los candidatos, es una forma de que entren candidatos que nadie se entera que están, porque solo se ven los primeros.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-No estamos por la eliminación de las PASO, aunque sí podríamos discutir la modificación del piso electoral. Si no son simultáneas y obligatorias permite que de otros partidos intervengan en las internas de un espacio. La línea del Gobierno es que se vote cada vez menos y la eliminación de las PASO es un camino hacia liquidar las elecciones de medio término, que es lo que ya propuso Milei, así que estamos totalmente en contra de eso.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Los temas centrales son los bajísimos salarios, la precarización laboral y ahora el desempleo. Están cerrando empresas industriales y comercios y no hay ninguna reacción, el Gobernador habla del tema pero lo hace como si fuera un periodista. No hay ninguna medida que se haya tomado para enfrentar este flagelo.
Martín Rozas (Unión y Libertad)
1¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-Es conveniente desdoblar las elecciones, porque los bonaerenses merecen elegir quién quiere que los represente, sin que estén condicionados a una elección nacional.
2¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Es un tema muy sensible, pero solo para la política. Hoy el bonaerense de a pie tiene necesidades mucho más importantes que hablar si un intendente o un legislador puede reelegir indefinidamente o no. La realidad es que nosotros tenemos la obligación de trabajar para ellos y hoy no es un tema relevante.
3¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-La Boleta Única funcionó bastante bien cuando se implementó, no estaría mal pensar que la Provincia se adhiera a ese tipo de boleta. Pero hay mucho para trabajar y analizar para ver si realmente es viable en el territorio bonaerense.
4Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-Creemos en que las PASO, son un gasto innecesario que sale de los aportes de los bonaerenses. Habría que analizar dentro de cada partido cuál es la mejor opción para elegir a sus representantes.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Uno de los mayores problemas de la Provincia es que aporta el 40 % de los fondos nacionales y no solo que no recibe ni siquiera el 35 % de lo que aporta, sino que cada Gobierno Nacional de turno que está enfrentado con el Gobernador trata de asfixiarlo a través de la quita de fondos. Pero de lo que no se dan cuenta es que los que pagamos los platos rotos somos todos los bonaerenses. En base a eso, con un ingreso reducido, podemos marcar varios errores de gestión, pero tienen más que ver con un enfoque distinto de cómo nosotros concebimos las prioridades y cómo hoy las elige el oficialismo en cabeza de Axel Kicillof.
Alejandra Lordén (UCR - Unión Cívica Radical)
1 ¿Es conveniente desdoblar las elecciones de la Provincia en 2027? Por qué.
-Sí, creo que es conveniente desdoblar las elecciones en 2027. La provincia de Buenos Aires necesita discutir su propia agenda política, institucional y social sin quedar absorbida por la discusión nacional. Cuando las elecciones provinciales quedan pegadas a las nacionales muchas veces el debate se nacionaliza y los problemas específicos de los bonaerenses pasan a un segundo plano. Desdoblar permite que la ciudadanía evalúe con más claridad la gestión provincial, a sus legisladores y a sus dirigentes.
2 ¿Qué postura tiene acerca de las reelecciones indefinidas de intendentes y legisladores?
-Estoy en contra de las reelecciones indefinidas. Creo en la alternancia y en los límites al poder como principios básicos de una democracia saludable. Los periodos establecidos son un tiempo razonable para que un intendente o un legislador pueda desarrollar un proyecto de gestión. Después de ese tiempo es sano que haya renovación, nuevas miradas y nuevos liderazgos. Retroceder en ese sentido sería debilitar una norma que mejoró la calidad institucional en la Provincia.
3 ¿Boleta Única de Papel o boleta tradicional? Por qué.
-Estoy a favor de avanzar hacia la Boleta Única de Papel y hasta he presentado proyectos en la Cámara de Diputados en ese rumbo. Es un sistema más transparente, más moderno y más eficiente. Reduce costos, evita problemas logísticos y facilita el proceso de votación. Además, fortalece la equidad entre las fuerzas políticas y simplifica la experiencia del elector. Creo que la Provincia no debería seguir postergando una reforma electoral que ya ha demostrado buenos resultados en otras jurisdicciones y en la última elección nacional.
4 Eliminación de las PASO. Sí o no y por qué.
-No estoy de acuerdo con eliminar las PASO. Entiendo que para muchos ciudadanos puede resultar incómodo o fastidioso votar más de una vez, pero las primarias cumplen un rol importante: ordenan a los partidos políticos, permiten dirimir liderazgos y ayudan a que la elección general llegue con una oferta electoral más clara. Si se discuten reformas al sistema electoral, deben hacerse con seriedad y planificación, no de manera improvisada. Es decir, con propuestas de cambio en un sentido favorable.
5¿Cuál considera que es el principal problema a resolver en la Provincia?
-Hoy veo dos grandes preocupaciones que atraviesan la vida cotidiana de los bonaerenses. Por un lado, la crisis del IOMA, que impacta directamente en el acceso a la salud de millones de afiliados y requiere respuestas urgentes. Ya me siento absolutamente reiterativo con este tema. Y por otro, la situación económica y social que golpea a muchas familias, a los trabajadores, a los comerciantes y a quienes hacen enormes esfuerzos para llegar a fin de mes. Resolver estos problemas debería ser una prioridad central de la agenda pública del gobernador Kicillof.