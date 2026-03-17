Volver | La Tecla Informe Especial 17 de marzo de 2026 LA VOZ DE LAS BANCADAS

Se abre el debate por la reforma política

Presidentes de bloque y referentes de los distintos espacios fijan postura sobre elecciones desdobladas, reelecciones, Boleta Única de Papel y las PASO. También ponen sobre la mesa los temas urgentes a resolver

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