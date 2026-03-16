Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2026 AL HUESO

El campo cuestiona los cambios al programa antiaftosa: "No hay justificación técnica"

Entidades rurales y profesionales advierten que el sistema actual registra resultados óptimos según el propio SENASA y que la reforma podría afectar la cobertura en pequeños productores.

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