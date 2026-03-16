Volver | La Tecla Buenos Aires 16 de marzo de 2026 TRANSPORTE

Rige el nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cómo quedan las tarifas

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA (104 en total) aumentarán su boleto mínimo desde este lunes. Con la nueva suba el boleto más barato pasará a costar 700 pesos, hasta este domingo estaba 650 pesos.

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