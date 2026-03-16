Apps
Lunes, 16 marzo 2026
Argentina
Volver | La Tecla
Buenos Aires
16 de marzo de 2026
TRANSPORTE

Rige el nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cómo quedan las tarifas

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA (104 en total) aumentarán su boleto mínimo desde este lunes. Con la nueva suba el boleto más barato pasará a costar 700 pesos, hasta este domingo estaba 650 pesos.

Rige el nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cómo quedan las tarifas
Compartir

Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA (104 en total) aumentarán su boleto mínimo desde este lunes. Con la nueva suba el boleto más barato pasará a costar 700 pesos, hasta este domingo estaba 650 pesos.

Según trascendió, el aumento será del 7,6% e impactará en las líneas que unen la provincia con la ciudad de Buenos Aires. La suba se enmarca en el plan de reducción de subsidios y sinceramiento de tarifas de la administración de Javier Milei.

Así, el Gobierno Nacional sigue con su estrategia de aumentar las tarifas en línea con la inflación, para que no se produzca un retraso tarifario. De todos modos, los boletos de los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA siguen saliendo más baratos que en la provincia de Buenos Aires.

El boleto mínimo cubre recorridos de hasta 3 kilómetros.

Actualmente, el boleto mínimo en las líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires el pasaje más económico asciende a $832,57.

Cuánto costará viajar en el AMBA

Las líneas de colectivos del AMBA, que dependen de Nación, tendrán un nuevo ajuste desde el lunes 16 marzo. A continuación, el nuevo cuadro tarifario.

El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): de $650 a $700.
Tramo de 3 a 6 km: $779,78.
Tramo de 6 a 12 km: $839,86.
Viajes de 12 a 27 km: $899,99.
Viaje de más de 27 km: $959,71.

Los usuarios que viajen con una SUBE sin registrar deberán abonar una tarifa diferencial que oscila entre los $1113 y los $1525,94.

Los aumentos definidos por el área de Transporte se enmarcan en la estrategia del Gobierno de reducir progresivamente el peso de los subsidios al transporte dentro del gasto público. A pesar de la actualización tarifaria, se mantendrán los descuentos del 55% para jubilados, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

 

Volver | La Tecla
Buenos Aires

OTRAS NOTAS

16 DISTRITOS

Con sorpresas y victorias repartidas: todos los resultados de las internas del PJ

El MDF ganó más distritos, pero también hubo triunfos de La Cámpora y hasta de dirigentes muy cercanos al Frente Renovador. Intendentes que lograron que la lista apadrinada por ellos ganara los comicios, mientras que uno de ellos mordió el polvo de la derrota. Ganadores y perdedores.

NOTICIAS MÁS VISTAS

Con sorpresas y victorias repartidas: todos los resultados de las internas del PJ

La lista de Larroque le ganó a la de Katopodis y se quedó con el PJ de San Miguel

Morón: Lucas Ghi se queda con el control del PJ, pero crece el cristinismo

Internas en el peronismo: cerraron los comicios en los 16 distritos con incertidumbre

PJ Mar del Plata: candidatos y referentes se expresaron en el marco de la interna

Copyright 2026
La Tecla
Redacción

Todos los derechos reservados
Serga.NET