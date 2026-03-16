16 de marzo de 2026
TRANSPORTE
Rige el nuevo aumento de colectivos en el AMBA: cómo quedan las tarifas
Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA (104 en total) aumentarán su boleto mínimo desde este lunes. Con la nueva suba el boleto más barato pasará a costar 700 pesos, hasta este domingo estaba 650 pesos.
Las líneas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el AMBA (104 en total) aumentarán su boleto mínimo desde este lunes. Con la nueva suba el boleto más barato pasará a costar 700 pesos, hasta este domingo estaba 650 pesos.
Según trascendió, el aumento será del 7,6% e impactará en las líneas que unen la provincia con la ciudad de Buenos Aires. La suba se enmarca en el plan de reducción de subsidios y sinceramiento de tarifas de la administración de Javier Milei.
Así, el Gobierno Nacional sigue con su estrategia de aumentar las tarifas en línea con la inflación, para que no se produzca un retraso tarifario. De todos modos, los boletos de los colectivos de jurisdicción nacional del AMBA siguen saliendo más baratos que en la provincia de Buenos Aires.
El boleto mínimo cubre recorridos de hasta 3 kilómetros.
Actualmente, el boleto mínimo en las líneas que circulan únicamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) es de $681,85, mientras que en la provincia de Buenos Aires el pasaje más económico asciende a $832,57.
Cuánto costará viajar en el AMBA
Las líneas de colectivos del AMBA, que dependen de Nación, tendrán un nuevo ajuste desde el lunes 16 marzo. A continuación, el nuevo cuadro tarifario.
El boleto mínimo (entre 0 y 3 kilómetros): de $650 a $700.
Tramo de 3 a 6 km: $779,78.
Tramo de 6 a 12 km: $839,86.
Viajes de 12 a 27 km: $899,99.
Viaje de más de 27 km: $959,71.
Los usuarios que viajen con una SUBE sin registrar deberán abonar una tarifa diferencial que oscila entre los $1113 y los $1525,94.
Los aumentos definidos por el área de Transporte se enmarcan en la estrategia del Gobierno de reducir progresivamente el peso de los subsidios al transporte dentro del gasto público. A pesar de la actualización tarifaria, se mantendrán los descuentos del 55% para jubilados, trabajadores de casas particulares y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).