La lista de Larroque le ganó a la de Katopodis y se quedó con el PJ de San Miguel
Santiago Fidanza será el nuevo presidente del justicialismo local tras vencer a Juan José Castro. En tercer lugar quedó el cristinista Héctor Fernández.
En San Miguel hubo una interna con tres listas: dos kicillofistas y una cristinista. La que impulsó Andrés Larroque salió vencedora y dejó en segundo lugar a la apoyada por Gabriel Katopodis.
Santiago Fidanza derrotó a Juanjo Castro y se convirtió en el nuevo presidente del Partido Justicialista de San Miguel. El dirigente es el Subsecretario de Organización Comunitaria del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad.
De esta manera, Larroque se anotó un gran punto al vencer a la boleta que bancó Katopodis, el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos.
En tercer lugar quedó la lista cristinista de Héctor Fernández, el "Gallego" es el principal dirigente de Peronismo Militante.
En declaraciones a La Tecla, Santiago Fidanza afirmó: "Tenemos que construir con todos y terminar esta historia de derrota en San Miguel".