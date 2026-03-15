15 de marzo de 2026
ENFRENTAMIENTO
Morón: Lucas Ghi se queda con el control del PJ, pero crece el cristinismo
La lista de Claudio Román venció a la de Paula Majdanski, pero todavía no se conocen números oficiales. Desde el kirchnerismo sostienen que lograron ampliar su desarrollo a pesar de la derrota.
En Morón, municipio de la Primera sección, se libró una puja en la que llamativamente los dos principales dirigentes no forman parte de la estructura del PJ bonaerense. Tanto Lucas Ghi como Martín Sabbatella se enfrentaeon luego de que el intendente se acercara a Axel Kicillof a diferencia del líder de Nuevo Encuentro, que mantuvo su vínculo con el cristinismo.
De manera extraoficial, se conoció que ganó la lista que impulsa la jefatura comunal, encuadrada dentro del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), de Claudio Roman. El dirigente es el actual titular del partido a nivel local y sostuvo la estructura alineada a la gestión municipal.
En el otro rincón estaba la figura de Paula Majdanski, una alfil de La Cámpora que teje lazos fuertes con el sabbatellismo en Morón. Así es que el kirchnerismo puso a prueba a Ghi en las urnas luego de varios intentos de consensuar una lista unificada que fracasaron.
El distanciamiento entre Ghi y Sabbatella cada vez es mayor y no parece encontrar un camino que los vuelva a unificar. Para las elecciones provinciales y municipales del 7 de septiembre de 2025 hubo fuertes discusiones y hasta se presentaron dos boletas, una por cada sector, que finalmente terminó en una sola tras arduos debates.
"El partido Peronista con este triunfo ratifica la conducción de Axel y Lucas, sin ninguna otra vocación que no sea enfrentar el proyecto de Milei , evitando discusiones estériles que debiliten las respectivas gestiones, Gano Axel, Gano Lucas, hay futuro", dijeron a La Tecla desde la lista ganadora.