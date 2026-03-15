Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de marzo de 2026 ENFRENTAMIENTO

Morón: Lucas Ghi se queda con el control del PJ, pero crece el cristinismo

La lista de Claudio Román venció a la de Paula Majdanski, pero todavía no se conocen números oficiales. Desde el kirchnerismo sostienen que lograron ampliar su desarrollo a pesar de la derrota.

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