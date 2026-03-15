Volver | La Tecla Buenos Aires 15 de marzo de 2026 LA TECLA MAR DEL PLATA

Entre demoras y una fuerte concurrencia, el PJ marplatense define su nueva conducción

Tras un inicio demorado por roces entre los equipos de seguridad, la elección arrancó con una movilización masiva de afiliados. Con militantes y referentes en las puertas del establecimiento, se anticipa una disputa voto a voto entre el kicillofismo y La Cámpora.

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