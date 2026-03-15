15 de marzo de 2026
LA TECLA MAR DEL PLATA
Entre demoras y una fuerte concurrencia, el PJ marplatense define su nueva conducción
Tras un inicio demorado por roces entre los equipos de seguridad, la elección arrancó con una movilización masiva de afiliados. Con militantes y referentes en las puertas del establecimiento, se anticipa una disputa voto a voto entre el kicillofismo y La Cámpora.
La mística peronista se adueñó temprano de las calles de Mar del Plata, aunque no sin los ruidos lógicos de una interna donde se juega mucho más que un sello partidario. Si bien el cronograma electoral marcaba las 8 de la mañana como el inicio del sufragio, la Escuela de Educación Secundaria Técnica N°3 recién pudo abrir sus puertas a las 8:30.
El retraso fue el primer síntoma del clima de desconfianza que atraviesa la jornada: una serie de desacuerdos entre los equipos de seguridad de ambos frentes por el control de los accesos obligó a una negociación de último minuto que mantuvo a los primeros afiliados esperando en la vereda de la calle 14 de Julio. Una vez subsanadas las diferencias, el ingreso fue incesante, marcando un escenario de participación que los veteranos del partido comparan, por su intensidad, con las de 2023.
El despliegue logístico en los alrededores de la escuela es, hasta el momento, el gran protagonista del día. El mapa de la interna se dibuja en el tránsito: por la calle Gascón arriba el grueso de la flota de la Lista 6, "Peronismo Derecho al Futuro", que bajo el liderazgo de Adriana Donzelli busca capitalizar el respaldo de Axel Kicillof y las tres centrales obreras locales. Por su parte, la Lista 4, "Patria Sí, Colonia No", que encabeza Daniel Di Bártolo con el apoyo orgánico de La Cámpora y Fernanda Raverta, concentra su desembarco vehicular por la calle Alberti.
Esta coreografía de automóviles transportando afiliados desde distintos puntos de General Pueyrredon confirma que ninguno de los dos sectores ha escatimado recursos en la "guerra de los coches", fundamental para movilizar a los más de 31 mil habilitados en un padrón que se presume ajustado.
En las puertas del establecimiento, el recibimiento a los votantes tiene la impronta de las grandes pulseadas políticas. Candidatos y referentes de primera línea de ambos bandos se encuentran apostados en el ingreso, funcionando como el primer filtro de una contienda que se pelea cuerpo a cuerpo. Militantes de ambas facciones asisten al electorado en la búsqueda de padrones y mesas, entregando boletas y asegurándose de que cada simpatizante llegue a la urna con el sobre en la mano.
La postal es de una convivencia tensa pero activa; se sabe que en una elección donde el margen de diferencia podría ser mínimo, la capacidad de "morder" cada voto en el último metro antes del cuarto oscuro es la clave que definirá quién se queda con el mando para ordenar al peronismo marplatense.
Sin embargo, detrás de la efervescencia de la mañana soleada y la efectividad del aparato, sobrevuelan las sombras de una semana cargada de controversias. Las denuncias por el cambio de cerraduras en la sede local y la incertidumbre sobre si se respetará la máxima de que "quien pierde acompaña" tiñen el ambiente de una cautela extrema. Con 26 mesas funcionando a pleno y un flujo constante de votantes que no parece detenerse, la gran incógnita persiste: ¿qué estructura logrará imponer su ritmo de aquí a las 18 horas? Por ahora, el inicio de la jornada deja en claro que el PJ local ha decidido resolver sus diferencias con una demostración de fuerza territorial que no deja espacio para la indiferencia.